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星展料人行本周五再降LPR

【明報專訊】上月中央政治局會議提出「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」，尤其是「促進房地產市場平穩健康發展」，支持各地從當地實際情况出發改善房地產政策。中國人民大學重陽金融研究院首席經濟學家廖群表示，人行下調首套房貸利率屬「預期之內」，因內地3月份經濟數據差強人意，而受上海疫情拖累，預計4月數據會更差，連帶房貸市場需求疲弱。他又指，是次下調幅度較多，以往每次調整一般僅5至10個基點。

多項經濟數據今出爐

日前內地公布了4月份新增貸款和社會融資的數據，兩者齊齊大幅「插水」，今早將公布同月多項經濟數據，包括全國房地產開發投資、消費品零售總額、城鎮固定資產投資及失業率等。

此外，中信證券發表報告，指目前按揭貸款利率下降的空間很大，由於個人住房貸款加點處於歷史高位，預計按揭貸款利率會跟隨LPR變化。事實上，人行在2019年改革貸款市場報價利率，至今5年期或以上貸款市場報價利率（LPR）一共減了4次，最近一次在今年1月。

星展香港高級經濟師周洪禮認為，本周五公布的5月份LPR有機會下調，預計今年全年共下調20個點子。他稱內地經濟雖有下行壓力，但由於美國加息，現時兩國已處於負息差水平，若內地下調幅度太大或引起人幣波動。他續稱，比起全面減息，相信當局更傾向針對特定重要行業如內房來減息，料房貸利率下半年會進一步下調。