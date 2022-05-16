moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

數碼通：消費券帶動收入 擬加強網店銷售

【明報專訊】港府於4月7日再推出新一輪電子消費券，數碼通（0315）副行政總裁譚樂文表示，消費券推出首3日，與前一周的日均比較，門店及網店的總銷售額升幅達九成。當中，新客戶上台增長三成，手機銷售則有3倍增長，以iPhone 13 Pro MAX（松嶺綠色） 及Samsung A53 手機較為受歡迎。

同時，譚樂文透露，首3日以消費券支付佔整體訂單一半，在門市方面，市民以八達通付款為主，有75％；網店則以AlipayHK最多，達35％。

門市八達通付款佔75％ 網店Alipay佔35％

去年政府首次派發消費券，電子產品成為受惠最大的類別，港府於今年上月初再派發消費券。譚樂文表示，觀察到今次客戶較上次更願意消費，這亦與今次金額倍升更為推動消費有關，公司在配合客戶支付亦更為彈性，幫客戶拆牆鬆綁，可以使用多個不同支付工具付款。

首3日新客戶上台增三成 手機銷售增3倍

譚樂文透露，在首3日新增的三成客戶中， 有超過四成客戶選擇5G服務，客戶在消費券加持下，更願意轉向較高端的月費計劃。談及月費價格方面，他表示，公司的宗旨是提供優質的上網服務，讓客戶體驗物有所值的服務，並非以低價取勝。

譚樂文直言，5G在本港已推出逾兩年，但公司5G月費計劃一直沒有大幅度減價，目前亦沒有減價意欲。

譚樂文認為，數碼通月費價格在市場上具有競爭力，今年初亦注意到市面出現有低價的5G月費計劃，公司在吸客政策上與其不同，除了做好核心服務內容外，亦會以額外優惠價值吸引客戶，如新上台客戶，送多項增值服務及超市禮券等。