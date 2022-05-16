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伙奢侈品牌拓新鞋款 九興冀提高利潤率

【明報專訊】為著名品牌Prada生產奢華鞋產品的九興控股（1836），計劃聚焦於與奢華品牌客戶合作開發新鞋款，冀增加毛利率更高的奢華鞋類生產業務佔比，集團首席財務官譚兆明接受本報訪問時表示，冀藉此將經營利潤率由2021年度的6.7%，目標到今年提高至8%水平。

今年目標提高至8%水平

譚兆明指出，過往來自休閒鞋、涼鞋等消費水平不高之客戶生意，無疑為他們帶來高銷售量，但是在疫情下，鞋類零售店及百貨店生意受到影響，令到原有經營模式未必再適合他們。反而他見到愈來愈多追求健康潮流的Nike、Lulemon甚至奢華品牌均希望到亞洲發展，集團自2020年着手尋求可帶來高毛利卻低風險，並講究產品設計，賦予他們更大駕馭空間的客戶合作。他表示，至今九興已和不少品牌客戶最少合作了一季，他預期該等生意持續增長。

今年首季因應訂單增加，九興的收入按年增長26.3%至3.83億美元。在生產線滿負荷，又要滿足高毛利產品的生產需求下，譚兆明表示，他們早已訂下了1.2億美元資本開支計劃，分期在印尼擴產，冀在今年尾及2027年的年產能，分別提升至6000萬雙及8500萬雙鞋。

訂資本開支計劃 分期印尼擴產

隨着奢華鞋類業務佔比由2020年度的6%，增至2021年度的10%；運動鞋類業務佔比相應由2020年度的42%降至40%。儘管物流及物料成本上漲，但譚兆明稱，集團很多時只在生產地向客戶付貨入倉，牽涉船運不多，加上集團只負責加工，因此不太受影響。他更預期，在進一步提升效率及提高奢華鞋業務佔比，經營利潤率有望在今年提升至8%。集團在2021年度的股息率既拉高至近10厘，他展望將來業務還會持續增長，冀股息派發率維持在最少70%。

因應聚焦於生產業務，譚兆明坦言九興已相應縮減零售生意，但會保留若干零售店做好市務推廣。集團斥資約1000萬美元入股復星集團旗下復朗集團，與復朗結成策略伙伴。就算近期復朗借殼美國SPAC公司上市，譚兆明說，在看好復朗建構品牌生態圈並推動零售業務增長，集團會受惠下，並無打算出售復朗股份套現。