瑞銀財富管理：長線看好中國新經濟公司

明報記者 葉創成

辜良雄表示，由於新經濟公司業務增長迅速，不論在掌握科技或商業模式上均非常創新，隨時可以顛覆某一行業規律，令行業重新洗牌，帶來「破壞性的創新」，不單是過去10年全球金融市場焦點，未來此趨勢料會持續；黃慰恩則指出，瑞銀財富管理現聚焦於5個高增長的新經濟行業：（1）科技媒體及電訊（Technology、Media及Telecom，TMT）；（2）工業科技（Industrial Tech）；（3）金融科技（Fintech）；（4）醫療護理（Healthcare）；（5）消費者科技（Consumer Tech）。另外，「Ａ（Artificial Intelligence，人工智能）、Ｂ（Big Data，大數據）及Ｃ（Cybersecurity，網絡安全）」，這三大新經濟行業至2025年料增長可觀（見圖1）。

早前曾回內地考察新經濟企業的黃慰恩分析，雖然內地政府去年開始加強監管平台公司等科網企業，惟在內地十四五規劃（第十四個5年規劃，即2021至2025年的經濟規劃）中，仍然十分重視創新，故她相信內地新經濟行業長線前景仍然亮麗，而她此行所見所聞，認為內地新經濟企業基本面非常良好，仍有很多投資機會。

增加投資硬科技

新經濟公司聚焦服務企業

事實上，根據十四五規劃要求，要「堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐」，又提出4個面向（面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康），並實施三大戰略（科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略），加快建設科技強國。

黃慰恩透露，從她內地考察所見，面對監管環境的變化，不少內地新經濟企業正積極轉型，由過往聚焦於服務消費者，改為加強服務企業，當中，傳統互聯網企業便積極投資於硬科技：「這是很明顯轉變，也見到很多上市公司或大型獨角獸（Unicorn，即成立不到10年，但估值達10億美元以上，未在股票市場上市的新經濟企業）投資很多不同範疇，例如人工智能、晶片、機械人、自動駕駛等，我覺得這是科技創新的變化。」

新商業模式 增長更高更可持續

內地互聯網企業出現上述轉變，黃慰恩認為，中長期而言是好事：「中國電子商貿滲透率在2013年已追平美國，現時更已遠遠超越美國，可見中國在應用科技方面比美國甚至全球更快，但中國科技公司最容易賺取人口紅利的年代已過去，現在它們要投資很多硬科技，即使這樣做並無即時盈利貢獻，但當3至5年後這些商業模式開始成形的時候，可能便會有新的收入來源，而此商業模式變得更可持續發展、增長更高。」

東南亞新經濟公司估值高

綜合上述分析，黃慰恩認為，經過過去逾一年估值下調後，中國科技公司目前估值已轉趨合理，而且亦已顯著低於美國同業，若其未來盈利增長符合預期，便會再次得到投資者重視。

在全球股市中，新加坡及印尼等東南亞國家股市是今年以來少數錄得升幅的市場，當地新經濟公司又有否投資機會呢？黃慰恩指出，近年東南亞新經濟公司有兩三隻獨角獸壯大，個別大型獨角獸更成功上市，令全球資金對該市場興趣增加，但有關公司目前估值不低，甚至已高於中國同業，而且料它們將來也要同樣經歷政府加強監管所帶來的挑戰：「中國大型互聯網公司近年在電子商貿及外賣等市場面對政府加強監管，競爭格局出現變化，而東南亞同業在這方面的挑戰才剛剛起步，相信需要時間適應，同樣存在不明朗因素。」

黃慰恩續說，不少中國大型互聯網公司近年亦積極發展東南亞市場，在當地取得不少用戶及收入，料此趨勢仍會持續。

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