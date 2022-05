瑞銀成立新經濟團隊 聚焦發掘行業贏家

【明報專訊】雖然港股早於去年2月見頂,在中資科網股及醫療股等新經濟股拖累下,恒指至今已從高位回落逾三分一,市場現時普遍認為在美國聯儲局加快加息壓抑通脹的情况下,新經濟股短期難有表現。不過,瑞銀財富管理辜良雄及黃慰恩認為投資者應該着眼於長線,透露該行近年一直有不少新經濟客戶,去年就此投資更多資源,成立新經濟策略業務發展團隊,專門服務有關的客戶,與該行的投資銀行(investment banking)、全球市場(global markets)、資產管理(asset management)及財富管理(wealth management)等不同部門緊密合作,包括行業專家(sector expertise)及善於促成交易者(deal maker),冀在早期便可以覓得新經濟行業的贏家(pick the winner at the early stage),成為這些新經濟企業家的銀行伙伴(we want to be the go-to bank for new economy entrepreneurs)。