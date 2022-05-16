瑞銀成立新經濟團隊 聚焦發掘行業贏家

息口升 新經濟公司需增現金流

由於新經濟公司業務增長非常迅速，短期卻未必有盈利，市場往往以現金流折現模型（Discounted Cash Flow，DCF model）為其估值。不過，隨着作為全球長期資金成本指標的美國10年期國債孳息率今年以來顯著上升，市場目前為新經濟公司估值時，對於它們將來始出現的現金流便會以更高的折現率（discount rate）來折算回現值，結果便出現明顯的估值下調，瑞銀如何因此改變投資策略呢？

辜良雄回應，面對環球息口上升的大環境，瑞銀仍然會繼續投資有增長前景的新經濟公司，並認為新經濟公司現時需要做的，便是提升收入及現金流，相信在這過程中瑞銀可以提供幫助，「瑞銀的其中一個強項，是有能力及意願長期投資，假如我們認為某些新經濟公司長線前景亮麗，我們便會投資，而且我們在投資這些新經濟公司後，亦會幫助它們更快成長，包括制定新的商業模式，例如在目前的利率環境，而市場也充滿不明朗因素，新經濟公司便要設法提升收入及現金流，過去可能不需要這樣做，現在則有必要，而我們會給予幫助，利用龐大客戶網絡幫助這些新經濟公司成長，包括進入新的市場、建立策略伙伴關係，而且這不只是在亞洲，而是在全球，當然也包括瑞銀總部位處的歐洲。

科技創新不停步 資金紛至

「瑞銀也有能力為新經濟公司的客戶引入資金，因為瑞銀擁有不少家族辦公室或富豪客戶，只要是好的公司，資金便會紛至沓來，昨日如是，今日亦是一樣。瑞銀與其他金融機構不同的是，由於瑞銀本身擁有高端客戶，當瑞銀為新經濟公司引入投資者時，帶來的不止是資金，而且亦可以提升價值。」

辜良雄強調，他不認為現時面對比較艱難的投資環境，新經濟公司未來便沒有投資機會，因為科技創新本來便永沒停步，而且他相信亦具備充足條件與有前景的新經濟公司展開合作，令它們成為明日贏家。他舉例說，瑞銀近年便曾為某間亞洲新經濟公司引入機構投資者及著名歐洲家族辦公室作投資者，並於不久後，安排該公司在美國上市。

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