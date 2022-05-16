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「南百果西洪九」同期赴港招股 百果園力拓銷售網絡 洪九建品牌增利潤

【明報專訊】本港新股市場或出現一股「水果熱」，內地水果銷售龍頭企業重慶洪九果品及深圳百果園「前後腳」向港交所提交上市申請，兩家公司於內地水果銷售行業素有「南百果、西洪九」之稱，若最終同期招股，高手過「蕉」、鹿死誰手？

撰文：旻晞

其實還有一家水果巨企：鮮豐水果，合稱「南百果、北鮮豐、西洪九」。不過暫時未有聽聞鮮豐計劃來港上市。至於洪九及百果園，前者早於去年10月左右便向港交所遞交上市申請，至今年4月29日更新招股文件後不到3日，便到百果園正式申請來港上市。

論業務規模，兩者不相伯仲。按2021年水果零售額計，百果園於內地水果零售企業位列第一，擁有中國水果行業最大的分銷網絡；洪九果品按同年銷售額計，則為中國最大的自有品牌鮮果分銷商及第二大鮮果分銷商。巧合的是，兩間公司去年收入、盈利竟然也是相若水平（見表）。

洪九盈利「含金量」較百果園優勝

但仔細看，若扣除授予投資者優先權確認的負債帳面值變動後（非現金項目），洪九果品去年經調整盈利其實達10.9億元（人民幣，下同），盈利「含金量」較百果園優勝。而洪九盈利槓桿較佳，主要基於兩家經營模式、發展重心不盡相同。

先說洪九果品。簡單而言集團着重建立水果自有品牌，以打破水果行業「有品類、無品牌」的狀態，並藉此提升營運利潤率。於營業紀錄期內，洪九在14個水果品類中成功建立了18個水果品牌，其品牌水果產品產生的收入佔總收入70%以上，遠超行業平均水平。

同時為保證產品質素及提升產業鏈營運效率，集團致力建立數碼化驅動的「端到端」供應鏈，大部分的品牌水果在其原產地直接採購後，於當地水果工廠加工、分級篩選，並進一步分銷至中國各地客戶，完全掌握了從採購、加工、運輸至分銷流程，去除了中間層級所帶來的成本。

目前洪九主要以批發分銷為主營業務模式，客戶包括商店超市、新興零售商（如社區團購、即時電商等）、終端批發商，三者合共佔集團去年收入的88.2%，餘下11.8%則為直銷。以批發為主體收入，銷售開支及行政開支佔收入比較有優勢，如去年兩者支出佔收入比重僅為3.6%，相較同期的百果園7.3%為低，故不難發現洪九擁有更高的經營利潤。

相較洪九重視自我品牌的建立，百果園更注重銷售網絡的建設，以加盟店方式快速擴張，截至最後可行日期於全國22個省市超過130個城市中，擁有5351家門店，其中僅有15家為自營企業。另一方面亦着重線上線下銷售整合，已建立多個自營線上渠道，包括百果園手機app、百果園微信小程序，以及天貓、京東（9618）等主流電商平台，以及抖音等流行社交商務平台的網店。此外，亦與第三方外賣平台合作，如美團（3690）、口碑及餓了麼等。可見百果園重點發展策略是建立覆蓋更廣大更多元化的銷售網絡。

百果園亦有創建自我品牌，起步較慢，但單計品牌數目，卻有從後趕上之勢。自2019年1月推出第一個自有品牌「紅芭蕾草莓」以來，至去年12月已總計推出了29個自有品牌。

百果園除擁有龐大銷售網，亦設有會員制，會員人數逾6700萬，付費會員超過78萬。擁有龐大的會員資料庫，即等同擁有龐大的消費數據，以更迎合市場需求變化，故相較洪九，百果園更貼近終端消費客戶資訊，業務發展潛在更多可能性，如與其他服務供應商建立戰略合作聯絡等。

電商搶市佔 行業競爭劇烈

但先談現在的業務。水果行業競爭相當劇烈，百果園作為第一大零售企業，市佔率亦僅1%，首五大參考者合共市佔率僅3.6%。即使如洪九引以自豪的端對端供應鏈，百果園龐大的線上線下銷售網絡，亦要面對傳統夫妻店、超市，以至更強大的對手——互聯網巨企的挑戰。例如美團優選、橙心優選、多多買菜、滴滴等。他們今日可以賣菜賣生鮮零售，明天也可一個「華麗轉身」主攻水果銷售，與百果園、洪九是既合作也競爭的關係。

再者，水果行業產品差異小，商品大致相同，要在行業跑出，除建立高效率的銷售流程，看來建立自有品牌、以求享有更高的產品毛利率亦是一條主要出路，目前洪九在這方面似乎稍為領先，如上所述，其自有品牌收入佔70%，百果園則僅佔8%（以2021年銷售額計）。

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