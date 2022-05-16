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李澄幸：多元貨幣保單 方便跨地財產傳承

【明報專訊】筆者經常強調「理財以人為本」這個策劃理念，特別是現時日益複雜的家庭組合，但可能由於較為抽象，有些家庭未必馬上理解背後的意義，值得借陳先生的個案分享一下相關觀點。

同樣是物業，但不同人持有就有不同效果，就以投資英國物業為例，英國物業在過去多年普遍上升，但其真正升值幅度對於英國人或香港人或不同的人而言，可能有所不同，其中一個關鍵原因是匯率。舉一個極端例子，2007年左右，英鎊兌港元匯率大概是1兌15左右，時至今日則只有1兌10，假設多年前投資英國資產，現時套現計及匯率影響，對香港人來說真實回報打了一個七折。如果是英國本地人買樓，匯率影響就沒那麼大。

因此，同一個投資標的，你未來的生活規劃不同，結果也可以不一樣。同樣是香港人，陳先生可能沒打算到英國生活，但子女打算在英國生活，效果又不一樣，所以貨幣的影響不容忽略，也應該包括在理財計劃之中，更重要是配合未來的生活預期。

回到陳先生的問題，綜合考慮傳承的方便程度及潛在的稅務影響，物業的確不如金融產品，即使不考慮租務管理的問題，值得注意的是英國是有遺產稅的，投資英國當地物業也是必須小心考慮。

以金融工具來說，保險相信是更適合陳先生的。第一，保險本質上兼具財富滾存及傳承等多種功能，在繼承上可以跳過遺產承辦的程序，對於成員分佈在世界各地的家庭來說，繼承相關的行政和需時是考慮的因素之一。第二，對於投保人來說，借助保險制定好傳承計劃之餘，亦不失靈活性，畢竟退休可能有不少花錢的需要，萬一要用錢，也可以透過部分退保的形式提取資金支持生活需要。

保單機制 更易「隔代傳承」

第三，基於外國複雜的稅制，萬一陳先生未來也想跟隨子女到外地生活，保險也可以起到一定程度的省稅作用，即使完全無此打算，保單的機制更容易做到「隔代傳承」，都有助節省下一代潛在的遺產稅。最後，現時市場上有多元貨幣的保單，供投保人將來按需要選擇轉換貨幣，即使居住地變更，也可以就滾存的財富做一些貨幣上的調整。所以，保險的確值得有跨地傳承財富需要的家庭考慮。

以上是通用的理財意見，非法律及稅務意見，倘有需要，筆者建議進一步諮詢相關專業人士意見。

香港財務策劃師學會主席

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[李澄幸 理財信箱]