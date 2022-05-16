梁振輝：小心英鎊跌勢加速

美元兌人民幣在美元指數走強下升至6.8250之上，市場仍然關注中國經濟增長，另一項焦點則是投資者憂慮內地其他地區亦受疫情影響而面臨封鎖，雖然中國其他區域的疫情已有所改善，但我們憂慮美元兌人民幣短線可能仍會進一步走高，下一阻力料在6.8600，而支持則在6.7700。

英國則面對遏制通脹和支持經濟增長的兩難境地。英倫銀行早前將利率上調25個基點（100基點等於1厘）至1厘水平，但警告英國經濟今年可能陷入衰退，導致英鎊受經濟前景憂慮而暴跌。短期而言，英鎊兌美元仍處於下行趨勢中，我們認為該貨幣對未來2至4周內仍有進一步下跌的空間。

英國將於本周公布通脹數據，但因為俄烏衝突導致能源價格上漲，以及中國新的疫情封鎖措施也加劇了通脹壓力。數據顯示英國經濟在3月份出現萎縮。

另一個關鍵的下行風險是英國拒絕歐盟提出有關北愛爾蘭脫歐後條約的提議，並表示它不會迴避採取直接行動。這可能導致歐盟報復，最壞的情况可能會引發貿易戰。技術走勢上，我們認為英鎊阻力位在1.258，而在2020年第二季度低點1.207附近應有支持，但若失守的話，可能會加速跌向1.1650。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]