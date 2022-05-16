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區偉志：穩定幣UST被推入死亡螺旋

【明報專訊】聯儲局加息及收水，導致全球資產價格大跌，加密貨幣亦不例外。幣圈過去一周猶如經歷了一場金融風暴，貨幣受衝擊導致信心崩潰，最終引發資產價格大跌的連鎖效應。最觸目驚心的莫過於穩定幣UST及其所屬的Terra生態圈崩盤事件。

穩定幣是指價格與法定貨幣掛鈎的加密貨幣，並分為由法幣（如美元）支持、算法支持和加密貨幣支持這3種類別。截至4月底，市佔率最高的穩定幣依次為USDT、USDC、UST、BUSD及DAI，總市值高達1800億美元。開發穩定幣的目的是提供一種低風險和低波動性的數字資產，以作避險及匯款之用，毋須經過實體金融體系。

雖然有法幣支撐的穩定幣看似可靠，但該幣運作的透明度亦十分關鍵。 USDT及USDC都是由美元資產支持的穩定幣，前者為第一個和全球市值最大的穩定幣，使其擁有一定的市場地位，但USDT財政透明度低，甚至在2019至2020年間只有74%的儲備金，亦不知其資產質素如何，引致市場質疑其兌付能力，最終美國政府介入，要求每季獨立審核其儲備。USDC則是穩定幣的黃金標準，因其每月都會公開財政狀况，儲備內更只有現金及美國國債，高度透明的政策使市場對USDC的接受程度愈來愈高。

UST（又稱TerraUSD），是由Terra區塊鏈提供的算法穩定幣，透過增發或燒毁其原生幣LUNA以維持UST兌美元1：1的價格。當UST的價格高於1美元時，Terra便會在市場回購並燒毁LUNA以鑄造新的UST，直至UST兌美元的價格重回1：1，反之亦然。所以當UST需求上升時，LUNA的價格亦水漲船高。

UST的發行機制有點像香港的聯繫匯率，發鈔銀行有權以1美元兌7.8港元的匯價向港府兌換港幣，以套利機制確保港元在7.8水平掛鈎。幣圈人士喜歡UST，認為它比USDC去中心化，不受政府監管。過去數月，UST是市佔率升幅最高的穩定幣，整個Terra生態圈以至其創辦人Do Kwon也是幣圈的超級新星，LUNA幣總市值於4月初高達400億美元，是十大加密貨幣之一。

看準平台入不敷支 狙擊手大舉拋售UST

UST的成功有賴去年推出的DeFi平台Anchor Protocol，此平台提供UST的借貸服務，以高利率收益作為賣點。Anchor的存款利息可達20%，很多投資者持有UST就是為了要在Anchor賺取這個超高的回報，所以平台上的存款一直遠遠高於借款金額，導致資金過剩，白付利息。4月底，Anchor便有137億的存款，但卻只有30億元的貸款需求，支付利息的現金流一直要靠新投資者存入資金或靠儲備才能應付，被人批評為龐氏騙局，運作模式存在漏洞，難以持續。

根據市場傳聞，有狙擊手看準Anchor入不敷支的漏洞，預先借入大量比特幣作為籌碼，並把部分換為UST，在本月初加密貨幣市場最脆弱時大手拋售UST，使其脫鈎，引致其他存戶恐慌拋售。UST的套利機制為了要維持匯率而大量增發LUNA，觸發LUNA暴跌的骨牌效應。

香港聯繫匯率成立以來，亦不時受到投機者衝擊，例如1998年索羅斯大手沽空港元以圖令機制崩潰，幸虧香港有足夠的外匯儲備作後盾，能夠承接所有賣盤，保持匯價穩定。但UST作為算法穩定幣背後並無美元，只有極其波動的LUNA幣及一些比特幣，在市場脆弱時嚴重資不抵債，導致信心崩潰，跌入死亡螺旋。

穩定幣一直被視為避險工具，更受到不少喜愛高息的人青睞。然而，經歷這次UST脫鈎事件後，穩定幣的可靠性備受質疑，投資者將更關注穩定幣的風險及運作，相信以後市場只會接受有足夠資產作儲備的穩定幣，各國政府亦會因此加快對穩定幣實施監管。

美國財長耶倫上周亦指出有強烈迫切需要建立穩定幣監管框架，估計會推出像銀行存款保險的保障機制。筆者認為美國把穩定幣完全納入監管系統後，將有助政府監察全球加密貨幣的資金流向，助防範金融市場風險，亦可要求幣圈遵從全球制裁政策，鞏固美元霸權地位。

總的來說，加密貨幣世界中處處隱藏風險和危機，並沒有所謂低風險高回報的產品，所以應該詳細分析產品能否持續提供所標示的回報，並分散投資，切忌孤注一擲。

香港數碼資產學會共同創辦人 石壁投資管理（香港）有限公司投資總監

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[區偉志 加密解碼]