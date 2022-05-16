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瑞銀亞洲：憧憬季績逆市增長 京東購11923

【明報專訊】有指內地計劃推出下鄉政策為農民提供購買汽車的補貼，希望刺激汽車消費，上周五一眾汽車股股價受帶動。雖然近日比亞迪表現開始走強，但因長沙工廠釋放刺激氣體事件而正受調查，投資者或認為股價表現會因氣體事件而受影響或未能延續升勢，如看淡，可留意比亞迪認沽證27946，行使價187.77元，2022年8月到期，有效槓桿約4倍。

京東（9618）於明日（17日）公布本年度首季業績，在宏觀經濟放緩下，不少大行認為京東可維持收入增長，整體給予「買入」評級，但下調目標價。有大行認為京東派特別息意味公司對前景有信心。京東近日持續弱勢，上周五仍未重上200元。如希望炒業績，留意京東認購證11923，行使價248.88元，2022年9月到期，有效槓桿約4.3倍。如看淡可留意京東熊證51376，收回價240元，行使價242.8元，2023年3月到期，有效槓桿約4.6倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]