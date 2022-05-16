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摩根大通亞洲：資金追落後科技股 阿里Call 11266

【明報專訊】美國4月消費者價格（CPI）及生產者價格（PPI）均高於市場預期，但市場仍擔憂通脹居高不下，聯儲局會積極加息遏制通脹，或導致經濟衰退。美股近日表現波動，三大指數跌至年內低位。

港股上周五向好，恒指急彈逾500點。科技股全線反彈，阿里（9988）在一眾科技股中反彈較弱，升幅不足3%。股價近日表現較落後，過去5日累跌15%，周四曾跌破4月低位，輪場投資者趁機進場博反彈。好倉周四錄得約2700萬元淨流入，為最多資金持好倉過夜的個股。周五股價於80元關初見支持，輪場資金卻見分歧，好淡倉均有資金流入。

如投資者想部署短線追入，可參考阿里購11266，行使價99.93元，實際槓桿4.7倍，2022年8月26日到期。如看淡正股後市可注意阿里沽15467，行使價75.95元，實際槓桿2.9倍，2022年9月9日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]