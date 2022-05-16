摩根大通亞洲：資金追落後科技股 阿里Call 11266

港股上周五向好，恒指急彈逾500點。科技股全線反彈，阿里（9988）在一眾科技股中反彈較弱，升幅不足3%。股價近日表現較落後，過去5日累跌15%，周四曾跌破4月低位，輪場投資者趁機進場博反彈。好倉周四錄得約2700萬元淨流入，為最多資金持好倉過夜的個股。周五股價於80元關初見支持，輪場資金卻見分歧，好淡倉均有資金流入。

如投資者想部署短線追入，可參考阿里購11266，行使價99.93元，實際槓桿4.7倍，2022年8月26日到期。如看淡正股後市可注意阿里沽15467，行使價75.95元，實際槓桿2.9倍，2022年9月9日到期。

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