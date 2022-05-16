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陳永傑：成交支持 樓市回穩

標籤：陳永傑

【明報專訊】經過今年首季第五波新冠疫情衝擊之後，本港樓市自踏入4月已見復蘇，一手及二手樓市交投皆有強力反彈。美國加息行動已有相對溫和的路線，港樓應可跟隨外圍樓市回穩，料全年回升15%。

美國聯儲局一如預期宣布加息0.5厘，主席鮑威爾表明，暫時不會考慮大幅加息0.75厘。6月1日開始，以每月475億美元的步伐縮減資產負債表，包括300億美元國債，175億美元抵押貸款支持證券（MBS），3個月後上限會提高至950億美元，即600億美元國債及350億美元。

根據政府統計處公布預先估計數字，香港首季經濟按年實質收縮4%。受到第五波疫情打擊，重創今年首季香港經濟，各行各業大受影響。疫情令香港首季私人消費開支按年實質下跌5.4%，亦結束連續4個季度增長；政府消費開支按年升幅擴大至5.9%。

料美日後加息幅度中性

經濟首季萎縮，無可避免，本港樓市亦嚴重受傷，成交量急挫。4月疫情消退之後，市况立即明顯改善。土地註冊處公布，4月送交該處註冊的所有種類樓宇買賣合約共4852份，按月增加26.8%，按年則下跌47%；樓宇買賣合約總值418億元，按月上升20%，按年則減少50.9%。住宅樓宇買賣合約佔3897份，按月漲35.8%，按年則下跌46.8%。聯儲局5月初議息之後公布，加息0.5厘，比市場估計可能達到0.75厘為低。美息上升勢頭比預期溫和，預料日後加息幅度亦會中性，未致於過分急進，港樓亦會受惠，預計後市反彈有力，料全年升15%。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]