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廖偉強：加息對樓市有影響嗎？

標籤：廖偉強

【明報專訊】美國在今年已經加息兩次達到75點子，香港暫時仍未有跟隨的打算，現時銀行體系結餘有三千幾億，市場資金仍充裕，近1個月銀行同業拆息0.19厘，反映銀行暫未有加息壓力。

低息確實對香港樓價有一定支持，香港樓價雖然高企，但供樓利息確實偏低，再加上今年初政府放寬按揭保險樓價上限，使人較易上車，只要能夠負擔首期（目前1000萬元樓價之內，只要是首次置業，首期付款只需要一成），供樓確實比租樓划算，長遠而言樓價都是向上調升，對想擁有物業的市民來說，值博率仍然高。

事實上，影響樓價的因素很多，重點可以分為四項，即經濟、政治、供應及息口，近期這四項因素都好像同時出現。新冠疫情影響全球經濟，對香港的影響亦頗嚴重，各行各業面對史無前例的挑戰，還好香港仍然是福地，第五波疫情已經放緩，政府開始階段性放寬限聚令的措施，最近已經有些行業的經營反彈，做生意開始見到曙光。至於俄烏戰爭及香港早年出現的社會事件都屬於政治因素；戰爭可以令到房地產一文不值，幸好目前俄烏戰爭對香港而言相對遙遠。

此外，政府公布的明日大嶼及北部都會區發展計劃，大量增加土地供應，但這些措施需時長久，並非三五年之內可以完成，兼且目前政府取向無意推冧樓價，候任特首亦表明希望穩定樓價。息口上升則是目前置業者最擔心的問題。美國在今年加息的趨勢非常明顯，香港確實有很大機會在未來時間需要加息，但筆者認為，加息絕對不會嚴重打擊樓價，只要香港經濟能夠保持繁榮，在生意及工作上見到曙光，以目前香港嚴重低息環境之下，息口輕微上升，相信香港人已經有心理準備及足夠能力負擔。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]