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布少明：剛需主導 購買力豐盈

標籤：布少明

【明報專訊】隨着第五波疫情日漸緩和，發展商加快推售新盤，據市場統計，4月一手錄逾千宗，已超過今年首季成交量，相信5月發展商保持一手推盤步伐，短期交投氣氛將維持熱鬧，假若多個大型新盤可趕及月內推售，全月一手交投有望錄2000伙，按月大升。

二手方面，據美聯物業分行統計，全港35個大型屋苑於5月2日至8日的一周，合共錄得75宗成交，較上周的84宗跌約10.7%。樓價方面，美聯樓價指數最新報168.44點，按周升約0.5%，連升5周，本年迄今跌幅已收窄至約1.8%，反映樓價漸趨穩定。在疫情影響下，近月樓市由用家主導，來自內地或海外的投資者與買家買少見少。稅務局數據顯示，今年4月涉及3項辣招稅（DSD、SSD和BSD）的稅款金額約4.22億元，屬2014年7月有紀錄以來最少，一定程度上反映目前樓市屬「剛需主導」，相信投資者一旦再投市場，會帶來新的購買力。

筆者對樓市相當樂觀，因為疫情令本地壓抑的剛需，爆發起來絕不容小覤，而「波叔Plan」對樓市的效應正逐步浮現。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，4月份二手住宅註冊量錄3730宗，當中逾1000萬至2000萬元宗數錄614宗，佔整體二手住宅註冊量約16.5%，續創紀錄新高。

最後，隨着政府逐漸放寬社交距離措施，又放寬非港人入境限制及航班熔斷機制等，相信香港經濟將重拾正軌；加上香港政府新班子上場在即，鑑於疫情下中港「封關」已逾2年，未來恢復通關只是時間問題，其實現時不少內地購買力仍未回流香港樓市，只要北水重臨，將為本港樓市帶來嶄新購買力與另一波上升動力。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]