馬泰陽：東鐵過海段通車 谷旺鐵路盤

屯馬線於去年全線通車後，已吸引不少買家入市沿線地區物業，尤其是啟德區一帶，隨着當區的基建發展愈趨成熟，勢推動沿線地區發展，加上政府致力推動啟德區打造成本港第二個核心商業區，因此該區的發展潛力睇高一線，深受用家和投資者追捧，是次東鐵線過海段通車，勢再刺激區內住屋、租務及投資需求，成為最受惠區域之一。由於東鐵線直達金鐘站，金鐘站將成為4條港鐵線的超級轉車站，當中包括南港島線，料沿線屋苑間接受惠。黃竹坑站的新盤仍然是今年焦點所在，東鐵線過海段通車將有助推動區內物業流轉。此外，二手物業的潛力不容忽視，據本行前線數據所得，藍籌屋苑之一的海怡半島，其睇樓量及成交量均有上升的趨勢，在通車消息公布前一周，睇樓量及成交量分別為8宗及9宗，在消息公布後，睇樓量為13宗，按周升約63%，成交量為10宗，按周升約11%；而業主的叫價漸趨進取，甚至有部分業主封盤。由此可見，南港島線沿線屋苑潛力不可小覷。

筆者相信，東鐵線過海段通車後，有助提振鐵路沿線屋苑表現，刺激整體物業市場交投。同時，隨着疫情受控，發展商重新推盤令市場重燃熾熱氣氛，加上「波叔plan」效應，釋放市場換樓動力，加快物業市場的流轉，相信次季樓價走勢更正面，不但有望收復首季失地，甚至反彈3％至5%。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]