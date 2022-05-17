「示範房企」獲准發人債 內房股急升

碧桂園美的置業龍湖獲點名

消息傳出不足半日，三家內房已「閃電」傳出發債具體消息。當中碧桂園傳擬發行不超過5億元人民幣債券，發行期限為「1+1+1」年期。傍晚則到龍湖及美的置業齊齊公布發債，其中龍湖發行規模不超過5億元人民幣、6年期，票息詢價區間為3%至4%；美的置業則公布發行總額不超過10億元人民幣的4年期公司債，同時將原定8月17日前後派發的末期股息，提前逾一個月於7月13日前後派發。

大量陷債務危機內房未列「白名單」

早在上月，中證監等3個部門已公開表態支持民營房企發債融資後，當時有消息稱，部分房企已按要求上報發債計劃。不過自內房債務危機爆發，近兩年來成功在交易所發行公司債的民企內房寥寥可數，至今成功的旭輝、碧桂園、龍湖等都屬於較優秀內房。

雖然今次再傳利好內房消息，但大量陷入債務危機的內房依然未在「白名單」上。券商銀河聯昌指出，今次是內房首次發行具信用風險保護的公募債，反映監管機構鼓勵市場參與內房發債，相信政策若能妥當執行，認為可延伸至部分財務狀况較弱的內房。

銀河聯昌認為，要真正解決內房再融資問題，需政府及大型金融機構擔當「擔保背書」的角色，相信市場亦樂見監管機構加強力度幫助房企再融資及恢愎樓市活動，特別是支持住宅預售。該行中港房地產研究主管鄭懷武亦指出，暫時入選「示範房企」、獲支持發債的企業都是財務無太大問題，或者本身已能發債、只是發債利率較高；但對最需要發債的企業如世茂（0813）、融創（1918）等並無太大幫助，因投資者會考慮其債券違約或未獲承擔，這批企業暫時發債可能不大。不過，鄭懷武認為，中央政府目前亦擔心樓市下滑過快，故未來不排除政府或有意想不到的融資方案出台幫助內房企業。現時相信投資者會憧憬政府支持，但若無太多政策跟進，內房或只是短線反彈。