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BOC Pay客戶逾百萬 迎第二輪消費券

【明報專訊】政府今年第二輪消費券將新增兩個支付平台，包括中銀香港（2388）旗下的BoC Pay，中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，目前BoC Pay客戶有逾100萬個，預期今年會有雙位數字增長。雖然消費券目前已有4個平台可供選擇，不過BoC Pay有7萬個網上和實體的商戶網點可以使用，認為有一定的優勢。她又表示，大部分用戶為活躍用戶，有八成半交易是個人向商戶付款。

預期今年客戶雙位數增長

陳碧蓮表示，雖然去年消費券未有包括其平台，不過去年客戶數目和總交易金額按年有逾三成增長，主要在超市、快餐、零售、街市等民生消費。此外，即使中港通關未恢復正常，不過身在內地的BoC Pay用戶向內地商戶付款的跨境付款金額，今年有三成按年增長，而跨境匯款金額也增長兩成。

陳碧蓮表示會將繼續接入更多網上和實體商戶，亦會投放資源在產品及技術，於信用卡功能、獎賞及體驗上作出改進，例如加入簽帳分期、提供更多可運用積分的應用。

中銀另有收款平台BoC Bill，陳表示近期因應消費券派發，幫助商戶接受電子支付，該行有為商戶提供豁免綜合收款服務年費、開戶費及商戶主掃手續費等優惠，預期今年交易額和客戶量可增長雙位數。她指向商戶提供優惠除了帶動收款交易額上升，也減輕了銀行在處理櫃台現金入帳的營運工作量。