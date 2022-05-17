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騰訊明公布業績 券商料少賺16%

【明報專訊】重磅股騰訊（0700）今年首季表現將於明天揭盅，浙商証券認為，內地監管、經濟、疫情三大因素共同帶動騰訊業績下行，預期集團首季按年少賺15.5%，實現利潤280億元（人民幣，下同）；按月則有12.4%增長，高於市場普遍預期的7.2%，主要來自該行對騰訊的「降本增效」措施抱樂觀態度。預計實現收入1406億元，按年升3.9%，按月反跌2.5%。

該行雖然預期騰訊2022年實現利潤1203億元，按年跌2.8%；但隨着市場不利因素都已經或即將緩解，相信騰訊2023年和2024年分別實現利潤1485億和1781億元，按年升23.5%和19.9%。對其給予「買入」評級，目標價447元。

大摩估首季廣告收入按年跌18%

摩根士丹利則預計，騰訊第一季的廣告收入將按年下跌18%，跌幅按季加大5個百分點。因應目前宏觀經濟仍然疲弱，加上內地疫情未見明顯好轉，摩根士丹利相信，集團的廣告收入有待今年末季，才會回復增長。

不過摩通表示，雖然疫情對非遊戲廣告、雲計算、金融科技等業務領域帶來負面影響，但相信騰訊的遊戲、長視頻、社交平台等數字娛樂業務表現保持彈性。另該行認為，隨着中央早前恢復遊戲審批，對騰訊在今年下半年的廣告業務復蘇逐漸有利；國際遊戲、視頻帳戶、SaaS等長期戰略重點領域，亦可以推動騰訊持續增長。