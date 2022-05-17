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中電首季派0.63元 澳企蝕25億成隱憂

【明報專訊】中電（0002）公布，首季派息0.63元，與之前的季度派息水平一致。香港首季售電量，由於來自醫院、診所及醫療設施，以及社區檢測及疫苗中心需求增加，較2021年同期上升0.3%至6840億度。另因澳洲公司燃料價格遠期合約公平價值變動，首季為該集團除稅後營運盈利帶來25億元的負面影響，料對中期綜合營運盈利進一步產生重大的不利影響。

強調屬公平值變動 非現金性質

在澳洲的EnergyAustralia方面，季內在氣價、煤價上升前，已簽訂的售電合約相對較低。適逢旗下雅洛恩及Mount Piper電廠分別因為受煤炭輸送系統火災及煤礦場供煤延誤致供電減少，改為在現貨市場以高價購電彌補不足，以履行合約承諾。因應遠期合約與現貨電價有差異，因此中電要就該等公平值變動的負面影響計值，涉25億元。

在批發電價的變動所帶來影響不明下，公司料會對上半年的綜合營運盈利進一步產生重大不利影響。不過，中電指該等公平值變動，純為非現金性質。

中電亦表示，在港方面，燃油價格飈升為電價帶來壓力，將竭盡所能控制成本以紓緩所帶來的影響。在售電方面，與醫院、社區檢測及疫苗中心等基建及公共服務客戶需求增加，成為季內售電唯一增長的客戶類別，增加售電7700萬度，按年增長4%。

另一方面，商業、住宅及製造業售電則分別按年跌0.3%、1.8%及4.1%，售電減少900萬度、3500萬度及1400萬度。

醫院檢測疫苗中心 唯一增用電客源

內地方面，該集團在大灣區落實新商業模式，自3月起完成廣州東方寶泰購物廣場的中央空調系統改造工程，將帶來最少15年穩定收入，其將續在區內的工業園及商用區探索能源基建項目的投資機遇。