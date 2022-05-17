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電動車電池製造商傳港上市籌117億

【明報專訊】本港新股市場淡風狂颳不止，踏入第二季至今僅3家新股上市掛牌，不過據外電報道，仍有中企繼續推進上市。彭博社引述消息人士指，3月份遞交上市申請、中國電動車電池製造商的中創新航，已聘請更多銀行來安排其IPO計劃，集資額可能高達15億美元（約117億港元），有望成為今年以來香港最大規模的IPO。

知情人士透露，中創新航選擇了花旗、瑞信及摩根大通作為新股發行的聯席全球協調人，並指有關事項仍在討論當中，集團可能會挑選更多銀行參與交易，具體細節如發行規模和時間仍有機會出現變化。花旗、瑞信及摩根大通的代表均不予置評，中創新航的代表則未有立即回應彭博社的置評請求。

今年IPO集資額僅不足去年一成

翻查資料，年初至今本港新股市場集資額不足20億美元（約157億港元），遠低於去年同期的206億美元（1607億港元），八成新股上市首日跌破招股價。此外，目前已有逾百中概股陸續遭列入美證交會的「預定除牌名單」，但受市况影響，中概股回流速度未見加快，內地三大電動車巨擘之一的蔚來（9866）及房地產交易平台貝殼（2423）均選擇以介紹形式上市，不發行新股。

據初步招股書顯示，中創新航成立於2007年，為電動車和其他產品製造鋰電池，主要生產基地包括常州、廈門和武漢等地，華泰國際為是次上市的獨家保薦人，所得款項將用於技術研發，包括材料、電池及電池全生命周期管理的核心技術開發等。

明報記者

[新股]