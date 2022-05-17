moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

紐約州5月製造業意外萎縮 儲局官員續放鷹 高盛前CEO：衰退風險非常高

【明報專訊】美國紐約州的製造業活動出乎意料萎縮，令市場憂慮經濟活動可能進一步放緩。5月紐約州製造業指數大跌36點，跌至負11.6，較4月的24.6大幅倒退，也是3個月內第二次萎縮。數值在零以下，表示經濟活動收縮。該州製造業在5月的新訂單指標下降近34點，跌至負8.8。出貨量指標更大跌50點，創新冠疫情爆發以來最大跌幅。

擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）昨表示，目前的通脹太高，預期明年通脹會顯著下跌。他重申首要重任是遏抑通脹，在此後兩次會議加息半厘是「合理的」。

資金避險 10年債息回至2.86厘

美股三大指數上周五大幅反彈後，昨早段恢復下滑。道指早段跌約100點，納指跌約1%。資金避險，美國10年期國債孳息率跌至2.86厘。主要小麥生產國印度恐高溫天氣影響產量，禁止小麥出口，刺激歐洲小麥價格升至每公噸435歐元創新高。美國財長耶倫警告，全球可能面臨食物危機。

高盛前行政總裁布蘭克費恩（Lloyd Blankfein）認為，當供應鏈壓力緩解，以及中國緩解部分防疫封鎖措施，部分通脹壓力將會消失，惟部分通脹因素較為棘手，例如能源價格。他表示，聯儲局有強大的工具遏抑通脹，敦促企業及消費者為「非常高」的衰退風險做好準備。他表示，經濟衰退並非必然，但只有一條「狹窄的道路」可避過衰退。

高盛降美今明年經濟預測

高盛最新發表的報告，下調美國今明兩年的經濟增長預測。最新預期，美國經濟今年將增長2.4%，明年將增長1.6%，低於此前預計分別為2.6%及2.2%的增幅。該報告稱，這是「必要的增長放緩」，以緩和工資迅速增長，使通脹回落至聯儲局的2%目標。

歐盟委員會預計一旦俄羅斯天然氣供應嚴重中斷，歐元區的復蘇將幾乎停滯，物價也將以更快的速度飈升。歐盟預計，在嚴峻的情况下，歐洲難以取代來自俄羅斯的天然氣，歐元區經濟今年僅擴張約0.2%，通脹則突破9%。歐盟據報放寬對俄羅斯天然氣的立場，修訂了指引，允許天然氣商家在不違反制裁的情况下，向俄羅斯支付天然氣費用。

俄羅斯央行昨公布，由於能源出口價格上漲，而進口由於受到歐美制裁而暴跌，俄羅斯今年頭4個月的經常帳盈餘增至958億美元，是去年同期的3倍以上，至少是1994年以來最高水平。由於能源等出口收入維持，加上嚴格的資本管制，俄羅斯盧布兌美元今年升逾15%，是今年表現最佳的貨幣。

（綜合報道）

[國際金融]