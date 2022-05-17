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麥當勞撤出俄羅斯 擬賣盤料撇帳109億

【明報專訊】麥當勞（美：MCD）昨宣布，將退出俄羅斯市場。根據麥當勞的聲明，此前暫時關閉俄羅斯的門店後，已啟動賣盤程序，預計此舉將撇帳12億至14億美元（約94億至109億港元）。麥當勞正尋求將全部餐廳出售給一名當地買家，但未透露潛在買家的身分。

法車廠雷諾當地業務售俄政府

麥當勞將移除門店的名稱、標誌及餐牌等，但麥當勞仍將保留在俄羅斯的商標。俄羅斯是麥當勞主要的自營市場之一，擁近850家門店，數量僅次澳洲、英國、德國、加拿大和法國市場。由於俄羅斯大部分門店都由麥當勞直接擁有和經營。 麥當勞是最早進入當地的西方品牌之一，早於1990年蘇聯解體前，麥當勞就在莫斯科普希金廣場（Pushkin Square）首次開店，據報開幕當天就吸引3萬人在該店排隊。此外，法國車廠雷諾（Renault）（法：RNO）亦宣布，將俄羅斯業務出售給俄羅斯政府。

彭博社引述高盛內部備忘稱，為挽留人才，高盛將允許包括合伙人及董事總經理在內的高層，在需要時無限期休假。根據5月初推出的新政策，初級職員每年假期亦將至少增加兩天。此外，從明年起所有高盛員工每年須休假3周。高盛的初級分析師此前投訴每周工作100小時，影響身心。

美巨企CEO薪酬中位數1.15億

《華爾街日報》分析逾400家企業的數據，統計出去年美國大型企業的行政總裁薪酬中位數達1470 萬美元（約1.15億港元），連續第六年創新高；2020年為1340萬美元（約1.05億港元）。去年收入最高的是旅遊服務平台Expedia（美：EXPE）行政總裁克恩（Peter Kern），年薪達2.96億美元（約23億港元）。蘋果（美：AAPL）行政總裁庫克（Tim Cook）年薪為9873萬美元（約7.7億港元），排第四。「股神」巴菲特是標普500企業最低薪的CEO之一，僅從巴郡（美：BRK.A；BRK.B）獲得373,204美元（約291萬港元）薪津。

（綜合報道）

[國際金融]