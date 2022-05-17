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日4月PPI升10% 逾40年最高

【明報專訊】日圓疲軟導致日本的能源及原材料成本上漲，日本4月生產者物價指數（PPI）按年升10%，升幅首次達雙位數，創1981年有可比數據以來的最大升幅。東京製鐵株式會社（日：5423）常務今村清志指出，受日圓貶值、全球供應鏈限制、地緣政治風險及發展中國家薪酬上漲等影響，愈來愈多日本製造商打算將中國、東南亞及俄羅斯等地的海外業務遷回日本。

今村清志稱，將生產遷回日本的製造商，來自汽車零件、化妝品及消費電子產品等領域，他們將廠房遷回日本提振了建築用的鋼材需求，使東京製鐵近期獲得近30份此類建築相關訂單，預期企業將業務遷回日本的趨勢將在今年底前加快。

今年日圓兌美元累跌一成

自今年初以來，日圓兌美元已下跌約一成，加劇了日本進口商品價格上漲的壓力。今村清志指出，日圓顯著下跌令貿易收支難以恢復盈餘，促使企業將生產遷回日本。日本經濟產業省正為企業提供資金，助其在日本投資新廠，生產關鍵產品和材料，以緩解供應鏈瓶頸的風險。

日本住友商事株式會社全球研究（Sumitomo Corp. Global Research）指出，日圓疲軟，更多企業致力於提高日本本土產能不足為奇。今村清志稱，其他國家的勞動力成本上漲也導致製造業重返日本，過去30年日本工資幾乎沒有變化，反觀東南亞地區的工資同期增長約兩倍。不過電價高企、人口老化及勞動力不足等，將為日本製造業帶來挑戰。日本商界正爭取重啟更多核反應堆，應對能源價格上漲。倘能源成本居高不下，企業成本將持續增加，令物價上漲，恐加重家庭負擔。

（綜合報道）

[國際金融]