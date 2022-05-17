梁天卓：疫症減慢社會流動力

【明報專訊】知識可以改變命運。要提升社會流動力，普及基礎教育是重要一環。可以這樣說，在過去幾十年來，全球各地（尤其是發展中國家）的基礎教育普及的確令各地低下階層兒童有機會透過增加他們的人力資本來改變他們的命運。
舉個例子，不少人對美國的基礎教育有很多批評，不過從標準考試成績的數據上看，當地學童無論是數學還是閱讀的成績在這20年來一直都有明顯進步，同樣重要的是通常是低下階層的少數族裔（如黑人和拉丁人）與白人學童的成績差距同時在不斷收窄。美國西北大學（Northwestern University）的經濟學者Kirabo Jackson接受訪問時表示：「Exposure to higher levels of public K-12 spending when you’re in school has a pretty large beneficial effect on the adult outcomes of kids. Those effects are much more pronounced for children from low-income families.」
然而，一場突如其來的疫症卻可能把這幾十年來的努力付諸流水。在一篇名為「The consequences of remote and hybrid instruction during the pandemic」的哈佛研究報告裏，研究人員分析超過200萬名美國各地的學童測驗評分。他們首先發現由於不少低下階層家庭都住在由民主黨控制的城市，而民主黨又比共和黨更主張各項封城措拖，這些低下階層的學童平均網上授課的時間比其他學童更長。
另外，這些低收入家庭使用的互聯網服務質素通常較差，加上父母通常（由於兩個都是上班族，或更多是單親家庭）都未能在網上授課期間提供協助，這些學童成績與較高收入家庭學童的差距因此在疫情期間被拉闊。報告其中一名研究人員Thomas Kane在接受訪問時表示：「This will probably be the largest increase in educational inequity in a generation.」
執筆之時，香港的中小學正在逐步復課，但中國大陸不少城市都仍在封城狀態，這次疫情對內地和香港的社會流動性到底有多大影響？政府官員和學界同行都應該要多作研究。
中大亞太研究所經濟研究中心成員 facebook.com/economics3.0
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