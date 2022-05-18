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劉鶴再撐平台經濟 中概ADR飈 稱處理好政府市場關係 支持國內外上市

【明報專訊】上海疫情纏擾多時，終於有望緩和，城市逐漸解封，加上憧憬國務院副總理劉鶴將在全國政協「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會上發言，推動恒指昨日彈逾600點，科指升逾5%。至晚上央視報道，劉鶴在會上表示支持平台經濟、民營經濟持續發展，處理好政府和市場關係，支持數字企業在國內外資本市場上市。央視報道後，昨晚在美中概股普遍急漲。

明報記者 陳偉燊

昨晚香港時間約10時30分，阿里巴巴美股（美：BABA）大升7.7%，較港股收市再升1%；騰訊（0700）ADR升逾4%，較港股收市升約0.2%。另愛奇藝（美：IQ）大升16%，滴滴（美︰DIDI）漲近一成。截至11時半，恒指夜期轉低水112點，報20,491點。

根據央視報道，劉鶴在會上表示，全球數字經濟正呈現智能化、量子化、跨界融合等新特徵，要努力適應數字經濟帶來的全方位變革，打好關鍵核心技術攻堅戰，支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，處理好政府和市場關係，支持數字企業在國內外資本市場上市，以開放促競爭，以競爭促創新。

憧憬劉鶴講話 港股偷步升逾600點

內地近年頻頻出手反壟斷，但央視報道，會上有委員認為，要發揮新型舉國體制優勢、超大規模市場優勢，加強關鍵核心技術攻關，把發展數字經濟自主權掌握在自己手中。另外，要推動數字經濟和實體經濟深度融合，引導中小企業數字化轉型，充分挖掘工業互聯網發展潛力，鼓勵數字經濟國際合作，積極參與全球數字治理進程。

早在今年3月中，劉鶴已在金穩委專題會議中談及促進平台經濟平穩健康發展，因此昨日央視報道未出，港股市場已憧憬他會再度開腔撐科企。阿里巴巴（9988）及京東（9618）均抽高7%，美團（3690）及騰訊分別升6.2%及5.3%。科指急升5.78%，收報4272點。

上海逐步解封 汽車手機概念股升

另一方面，憧憬上海解封，汽車股受惠，吉利（0175）及比亞迪（1211）分別升8.7%及6.9%，長城（2333）升逾11%，蔚來（9866）亦漲一成。手機概念股舜宇（2382）更連升3日，昨天大升13.1%，成為升幅最大的藍籌；連帶小米（1810）及瑞聲科技（2018）亦抽高5.4%及4.8%。

恒指昨日收報20,602點，升652點，重上兩萬點，按2月以來的短期下降軌，目前恒指正接近阻力（見圖）。港股成交額昨按日增311.21億元，至1241.36億元。北水連續7天淨流入，合共達316.75億元。