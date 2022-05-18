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美憂經濟衰退 人幣兌美元一周高

【明報專訊】市場對美國經濟衰退憂慮增加，美匯指數跌穿104水平，帶動人民幣匯率昨日反彈。人民幣中間價昨報6.7854，較上個交易日上升17點子（1元等於1萬點子）；隨着美元下跌，人民幣下午升幅擴大，截至昨晚8時，人民幣在岸價報6.7251，升571點子，離岸價報6.7333，升639點子，升至一周以來最高。

外管局：雙向波動常態化

人民幣近期受美元強勢影響，4月中起自6.4水平急貶，國家外管局副局長、新聞發言人王春英接受央視訪問時表示，人民幣相對全球貨幣穩健，兌一籃子貨幣保持基本穩定，目前在合理均衡水準上保持基本穩定。她指出近年人民幣匯率雙向波動增強，主要受國際金融市場條件、境內外匯供求等多種因素共同影響，趨向常態化雙向波動。

4月結售匯順差190億美元

外管局昨日公布，4月銀行結匯兌回人民幣為2297億美元，將售出外匯為2106億美元，結售匯順差錄得190億美元。今年4月，銀行代客涉及收入為5054億美元，對外付款為4892億美元，錄得順差162億美元。

王春英表示，4月銀行結售匯延續順差趨勢，當前中國跨境資金流動總體穩定，貿易、投資等實體經濟相關跨境資金淨流入維持較高水準，貨物貿易、直接投資等實體經濟相關資金穩步流入，繼續發揮穩定跨境資金流動作用。