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總商會新主席冀新特首優先全面通關

【明報專訊】新任香港總商會主席阮蘇少湄昨日表示，期望新一屆政府上任後，優先處理3項工作，包括恢復香港對內地和全球各地免檢疫通關。她指出，香港是外向型經濟，通關對經濟復蘇至為重要。總商會立法會代表林健鋒其後表示，商界最關注何時與內地通關，工商、金融業界須來回內地處理公務，對香港作為金融中心相當重要。

強調全面免檢 王冬勝上周促先對外通關

阮蘇少湄指出，香港是開放型經濟體，作為國際和內地之間的超級聯繫人，與內地通關有利各行各業，暢通資金、人才和物資，對香港經濟發展重要，若通關不能即時到位，也期望漸進式與內地和國際通關，加快香港經濟復蘇。她又期望新一屆政府優先重振經濟，加強香港作為國際金融中和商業中心的地位；以及吸引和挽留人才，以維持香港的競爭力及繁榮穩定。

新任主席兼重內地和國際通關的說法，與上周五（13日）卸任主席王冬勝表示，希望先對國際通關取態稍有不同。當時王冬勝表示，世界各地陸續開放關口，希望政府先對外通關，因為本港為全球商業樞紐，對外聯繫相當重要。他又指內地清零僅是內地政策，而香港作為國際金融中心是對外的市場。

政府近期將香港今年經濟增長預測下調至1%至2%，阮蘇少湄表示，香港受疫情影響，人才物流均受影響，經濟環境較為嚴峻。雖然香港基建、人才等基本條件強勁，但若現時情况不改善，其後經濟環境會非常嚴峻，認為今年是經濟發展關鍵的一年。

伙政府向中外推廣香港

對於配合新一屆政府工作，阮蘇少湄表示，過去西方媒體對香港不太了解，商界與政府合作向外國和內地推廣香港，並透過高規格及大型商業活動，例如展覽、會議、文化及體育等，重振香港經濟。