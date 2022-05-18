中國美商會：內地堅持清零 美企或減投資

據彭博報道，美國和歐盟的商會在各自的發布會上表示，面對中國的清零政策，會員企業正重新考慮自己的供應鏈及是否擴大投資。Michael Hart又表示，「許多從中國採購的公司都在問還能到哪裏採購產品，以及是否應該從其他地方採購。」

中國歐盟商會的代表亦指出，許多會員企業正在暫停投資計劃，並開始考慮是否要離開中國。企業表示，不確定或有下一波疫情，正沉重打擊營商信心。歐盟商會副會長Massimo Bagnasco表示，「不確定是關鍵，因為不知道這種情况會持續多久，以及上海接下來將如何。」

發改委研擴外商投資產業目錄

發改委昨日則表示，正在研究修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，這次修訂的基本原則就是推動利用外資「總量增加、結構優化」，繼續鼓勵外商投資，特別是鼓勵外資投向製造業、生產的服務業等重點領域，以及中西部和東北等重點地區。

談及部分外資企業物流運輸受阻、預期不穩的問題，國家發改委政研室副主任、新聞發言人孟瑋在發布會上表示，有關部門和地方及時採取措施，幫助外資企業克服疫情影響，實現復工復產，支持外資項目有序推進建設營運；相信隨着疫情得到有效控制，產業鏈供應鏈逐步恢復穩定，外資企業在參與構建中國新發展格局過程中將會取得良好效益。