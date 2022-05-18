moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

基金互認反應淡 基金公會促撤駐港規定

【明報專訊】中港基金互認安排（MRF）自2015年推出以來反應平平，投資基金公會行政總裁黃王慈明指出，制度存在不少掣肘，其中一項規定是要求所有投資團隊駐港，即不准轉授投資管理職能，變相令產品種類未能涵蓋環球或歐美資產配置。

批「扭曲」一貫做法

她續稱，委派海外基金經理的做法一直行之有效，認為規定「扭曲」一貫做法，未能達到分散風險效果，建議當局取消相關規定。她又稱，跨境理財通亦受限於低至中風險產品的要求，缺乏股票或混合型基金，現時兩者陷「得物無所用」的處境。

基金公會調查顯示，受訪的基金公司中僅32%已參與互認安排，主席鄒建雄指出，不少會員反映應取消內地銷售規模佔基金資產比例不高於50%的要求，以提高基金銷售金額，並取消須在香港註冊等規定。

他又提到，現時互認安排下的基金一般審批時間長達9個月，期望可獲內地監管機構納入「標準」渠道，審批時間縮短至數星期，讓基金公司可貼近市况及投資者需要來推出產品。他又指，目前業界普遍認為沿用的合格境內機構投資者（QDII）相關渠道更便利，視為短期主要商機，但中長期認為理財通及基金互認更具潛力。

財庫局：支持優化措施

財庫局發言人回覆本報查詢表示，局方支持優化基金互認安排，以進一步擴闊兩地基金的銷售網絡，加強香港作為主要國際資產管理中心的競爭力，證監會一直就此與內地當局保持緊密溝通。至於跨境理財通，該局會因應實際運作經驗和市場反應，循序漸進探討優化措施，如逐步增加參與機構、擴大產品範圍、完善銷售安排等。