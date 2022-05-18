京東：Omicron「雙殺」線上線下零售 上季收入增長18％ 上市以來最慢

明報記者 蔡穎霖

京東港股績前大升7.4%，晚上美國預託證券（ADR）早段上升，但較香港收市低2%。京東昨收市後公布業績，截至今年3月底止第一季度經調整後淨利潤為40.32億元，遠高於市場預期的25.85億元，按年微升1.6%。非公認會計準則（Non-GAAP）下除息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）約60.66億元，按年增加22.8%。

經調整後淨利潤逾40億 遠勝預期

徐雷指出，北京、上海、廣州和深圳四大城市於本輪疫情當中，均受到不同程度影響，當中以上海和北京受影響時間較長；對京東銷售而言，「北上廣深」佔比亦較高。

他又表示，受累於區域的封控措施，對物流領域造成困難和挑戰，拖累履約周期變長。此外，京東的訂單取消率於4月明顯上升，雖然本月情況有所好轉，但仍比去年嚴重。集團旗下京東物流（2618）同日亦披露，今年首季收入增長22%至273.5億元；經調整虧損約7.98億元，按年顯著收窄。

CEO：不少行業調低預算 「保利潤」為主

內地近期受疫情及經濟增長放緩夾擊，徐雷透露今年初跟大部分品牌溝通時，不少行業除調低年度預算，更以「保利潤」作為年內經營主題，形容當前的商業環境難以支持高速增長。

電子產品等收入按年增加16.6%

若收入按業務劃分，來自電子產品、家用電器及日用百貨的商品收入錄得2044.16億元，按年增加16.6%。而平台、廣告、物流及其他等服務收入則按年增加26.3%，錄得352.39億元。徐雷指出，由於產品平均價格上升，加上晶片問題影響供應鏈，導致消費者的換機周期延長；也有商家因積存大量春裝，故直接不生產夏裝。

在各分部收入當中，季內以京東物流增長最強，京東零售亦有17%增長，仍為集團主要收入和盈利來源。因應集團今年2月增持即時配送及零售平台「達達」（美：DADA）至約52%股權，故將其財務業績併入京東合併財務報表中。達達則為京東貢獻6.88億元收入。