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新世界旗下Humansa擬今年開15間醫療中心

標籤：經濟

【明報專訊】隨着新冠疫情發生，市民愈見關注個人健康情况。新世界集團（0017）旗下醫療健康業務Humansa近年積極擴大版圖，昨日宣布計劃今年開設至少15間醫療健康中心，其中醫學影像中心本月已開幕。

Humansa行政總裁蘇嘉威表示，為針對市場對新興醫療服務的需求，並提供一系列優質預防性健康管理綜合服務，其中計劃今年內在香港擁有超過15間多元化的專業醫療健康服務中心，包括醫學影像、牙科、內窺鏡檢查、物理治療及高效健身訓練。

藉內地合作伙伴擴展至大灣區城市

蘇嘉威續稱，醫學影像中心已於5月投入服務，醫療團隊由港怡醫院放射科專科醫生及醫護人員主理；其他分類服務將於今年中旬陸續推出。除了港怡醫院，公司此前亦與卓正醫療，以及護理中心營運商SAINT BELLA等戰略合作伙伴，擴大合作模式。

另一方面，Humansa透過與中國內地合作伙伴的共同協作，將服務由香港擴展至大灣區其他城市，重點地區為廣州和深圳。公司同時提升預防性健康管理服務，並通過更多戰略合作伙伴關係，在大灣區迅速發展，繼續擴展醫療健康網絡。

蘇嘉威表示，Humansa與來自不同範疇、首屈一指的合作伙伴進行諮詢，以合作提供綜合醫療健康服務和產品；而公司長遠目標為達至顧客一站式、無縫醫療健康旅程的長期伙伴，亦冀不斷革新以滿足市場的需求。