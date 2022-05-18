上季少賺25% 沃爾瑪股價挫8%

道指早段升300點

受惠食品銷售強勁，在截至4月底的第一財季，沃爾瑪的美國可比銷售額（包括同店銷售額及電商平台銷售額）增長3%。上季整體收入按年增長2.4%至1415.7億美元。沃爾瑪上調全年銷售前景，預計全年銷售額按固定匯率計算，將增長約4%；此前預計增長3%。不過物價上漲令經營成本增加，沃爾瑪下調全年利潤預測。該公司預計，全年每股盈利將下降約1%。

通脹相對於家居建材及裝飾品零售商家得寶Home Depot（美：HD）的影響較小，並錄得破紀錄的首季銷售額。在截至5月1日的第一財季，銷售額按年增3.8%至389.1億美元，利潤按年增2%至42.3億美元。家得寶預計，全年銷售額增長約3%，每股盈利可望實現約5%增長，股價早段升逾4%。

美4月零售銷售保持增長

市場原預期通脹持續高企，可能導致消費者推遲裝修項目。利率上升也可能導致樓市放緩。加上很多消費者在新冠疫情初期已粉飾家居，短期內毋須再次修整。不過家得寶上季的表現顯示，消費者仍願意為家居大灑金錢。

美國通脹率高企之際，零售銷售持續強勁。美國4月零售銷售額按月增0.9%，較3月上修至1.4%的升幅有所回落，但符合預期，是連續第4個月錄得增長。按年計算，美國4月零售銷售額升幅更達8.2%。

（綜合報道）

[國際金融]