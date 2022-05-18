moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

上季少賺25% 沃爾瑪股價挫8%

【明報專訊】美國通脹升至近40年高位之際，作為零售巨頭的沃爾瑪（美：WMT），銷售維持增長，不過員工薪酬、物流及燃料等成本增加，令利潤受到蠶食。沃爾瑪上季利潤按年跌近25%，至20.5億美元。經調整每股盈利1.3美元，遜分析師預期，昨日股價早段挫8%。不過美國整體零售數據向好，近期累積頗大跌幅的美股三大指數早段反彈。道指早段升逾300點，標普500指數升1%，納指升2%。

道指早段升300點

受惠食品銷售強勁，在截至4月底的第一財季，沃爾瑪的美國可比銷售額（包括同店銷售額及電商平台銷售額）增長3%。上季整體收入按年增長2.4%至1415.7億美元。沃爾瑪上調全年銷售前景，預計全年銷售額按固定匯率計算，將增長約4%；此前預計增長3%。不過物價上漲令經營成本增加，沃爾瑪下調全年利潤預測。該公司預計，全年每股盈利將下降約1%。

通脹相對於家居建材及裝飾品零售商家得寶Home Depot（美：HD）的影響較小，並錄得破紀錄的首季銷售額。在截至5月1日的第一財季，銷售額按年增3.8%至389.1億美元，利潤按年增2%至42.3億美元。家得寶預計，全年銷售額增長約3%，每股盈利可望實現約5%增長，股價早段升逾4%。

美4月零售銷售保持增長

市場原預期通脹持續高企，可能導致消費者推遲裝修項目。利率上升也可能導致樓市放緩。加上很多消費者在新冠疫情初期已粉飾家居，短期內毋須再次修整。不過家得寶上季的表現顯示，消費者仍願意為家居大灑金錢。

美國通脹率高企之際，零售銷售持續強勁。美國4月零售銷售額按月增0.9%，較3月上修至1.4%的升幅有所回落，但符合預期，是連續第4個月錄得增長。按年計算，美國4月零售銷售額升幅更達8.2%。

（綜合報道）

[國際金融]