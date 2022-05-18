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股神234億入股 花旗股價早段升6%

【明報專訊】「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）向美國證交會（SEC）提交的申報文件顯示，其繼續看好美國零售銀行業市道，在首季建倉花旗集團（美：C），購入價值約30億美元（約234億港元）的花旗股票，相當於花旗流通股約2.8%，刺激花旗股價早段升6%。不過巴郡同時清倉另一美國零售銀行股——富國銀行（Wells Fargo）（美：WFC），結束了對富國逾30年的投資。富國目前仍在努力解決監管問題，並尋求透過裁員及潛在的資產出售提高經營效率。

清倉富國 結束30年投資

FactSet數據顯示，花旗逾10年來的關鍵盈利指標都落後於其他華爾街大行。截至3月底，其每股帳面價值（book value）為92.03美元，周一收市價為47.46美元，市帳率為0.52，反映其股價相對於公司帳面值低近五成。花旗此前警告，與俄羅斯相關的業務損失可能達30億美元，影響到集團盈利。今年迄今，花旗股價跌逾兩成，跑輸同行。標普500指數金融股板塊今年迄今跌約15%。

除購買估值較低的銀行股，巴郡上季亦建倉汽車貸款機構Ally Financial（美：ALLY），看好汽車銷售市道，該股早段升5%。另外，巴郡也建倉此前名為ViacomCBS的媒體集團Paramount Global（美：PARA），其股價早段急升14%。隨着油氣價格向上，巴郡上季也大舉增持西方石油（美：OXY）及雪佛龍（美︰CVX）。今年以來，西方石油股價漲134%，雪佛龍漲47%。

此外，巴郡上季也增持了蘋果（美：AAPL）及動視暴雪（美：ATVI），清倉了艾伯維製藥（AbbVie）（美：ABBV）及必治妥施貴寶製藥（Bristol-Myers Squibb）（美：BMY）。美股首季經歷聯儲局加息、俄烏危機、供應鏈瓶頸等，巴郡在市况動盪之際斥510億美元掃貨。不過大市仍跌跌不休，估計巴郡次季仍在大舉入市。

（綜合報道）

[國際金融]