大灣區GBA專題：內地用香港雙幣卡找數 最划算

明報記者 黃清瑤

在內地申請信用卡不如香港方便，申請人可先在內地銀行網站輸入包括姓名、身分證號碼及內地電話等個人資料認證身分，再進一步填寫個人收入資料，連同身分證、加蓋公司印章的工作證明、財務證明如銀行工資記錄、所得稅扣繳證明；其他可供參考的文件如最近6個月的社會保險個人帳戶清單、水電煤氣帳單、房產證及其他銀行信用卡帳單等，再交由有關部門審批才可獲批。文件愈多，愈能證明個人財政狀况，獲批的機會才會愈高 。

內地申請信用卡不如港方便

內地信用卡一般分為普通卡、金卡及白金卡，信貸額普遍不高，普通卡的額度由3000（人民幣，下同）至1萬元，金卡額度由1萬至5萬元，白金卡額度通常5萬元或以上，確實金額視乎申請人收入而定。事實上，不少內地人都熱中於以分期方式購物，因此內地信用卡分期最短可以選擇兩個月還款期。以內地招行為例，信用卡分期1萬元的6個月年利率為4.5厘、12個月為7.9厘、24個月為8.1厘。

在香港，可以透過銀行e-banking、繳費靈等不同方式找卡數；內地則可選擇銀行ATM櫃員機、支付寶和微信支付，及官方信用卡App還款。但要留意，使用支付寶和微信支付還款，需收取還款額的0.1%作為手續費，相當不划算。

內地信用卡額度不及港卡

到大灣區居住的港人應選用內地還是香港信用卡呢？答案是後者，因為內地申請信用卡所需文件甚多但信貸額低，而且分期利率高。另外，如港人剛移居內地，可能因文件不足而未能申請信用卡，或需要在內地銀行戶口存入數十萬元資金方可申請。相比之下，香港信用卡更具彈性，申請門檻低同時又能獲得較高額度，即使簽帳分期，息率亦較內地信用卡低。

一般來說，銀聯卡申請門檻會比Visa及Mastercard低，如匯豐銀聯雙幣信用卡年薪要求為6萬元，即月入5000元或以上即可成功申請，中銀銀聯雙幣白金卡年薪要求為15萬元，鑽石卡年薪要求為20萬元。

港人移居內地後繼續使用香港信用卡，須留意繳交卡數方式。

倘若信用卡持有人同時持有信用卡發行銀行的帳戶，可以在網絡上將港元轉換為人民幣再繳交卡數。然而，若沒有發行卡銀行戶口，不同銀行繳交卡數方式不一樣，移居內地的港人要留意。

可網上將港元轉人幣交卡數

匯豐銀聯雙幣信用卡的人民幣簽帳，需要透過網上理財將戶口內的港元轉為人民幣，再用來繳交卡數。如果只持有信用卡但沒有銀行戶口，需要親身前往香港分行，以港元轉換為人民幣或直接繳交人民幣。此外，亦不可透過支票繳交人民幣欠款，對移居內地的港人來說相當不便。

中銀銀聯雙幣信用卡持有人若沒有中銀戶口，亦可透過繳費靈登記人民幣帳戶，再以港元付費，銀行會將港元自動轉換為人民幣。此外又可以透過在港親友，利用中銀櫃員機手動輸入信用卡號碼，再存入港元或人民幣繳交卡數。

至於渣打銀行銀聯信用卡的人民幣或其他外幣簽帳，在消費後會即時顯示港元匯價，持有人透過繳費靈直接繳交港元欠款即可。東亞銀行銀聯雙幣信用卡可以透過繳費靈以港元付款，或郵寄劃線支票以港元或人民幣繳交卡數。

交通銀行可以透過前往分行直接繳交人民幣支票，或透過香港銀行同業結算有限公司（HKICL）的電子支票繳交卡數。信用卡持有人必須預先在HKICL網站登記戶口，同時輸入個人銀行戶口資料。成功登記戶口後，可以直接存入電子支票，每次最多可存入8張電子支票。

同時，電腦系統會初步驗證上載的電子支票，成功存入後會有一組參考編號以作查詢。電子支票的截數時間為每日下午5時30分，逾時會當作下一個工作天計算，公眾假期除外。使用電子支票系統的優勢是可以隨時查詢電子支票狀况，倘若電子支票被退回會有電子郵件通知。支票持有人可以於退票後5個工作天內向相關銀行查詢，服務適用於有參加計劃的銀行。

[活在灣區]