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大灣區GBA專題：內地透支工具多 留意指定日還款

【明報專訊】除了兩地信用卡，其實內地亦有電子透支工具「花唄」，是支付寶旗下的一個軟件。功能上與信用卡一樣都可以免息透支，主要支持商戶包括天貓、淘寶等消費及部分實體商戶，用戶需要於指定日期前還款，否則會產生利息，亦會影響個人信貸評級。要留意，用戶不可透過花唄套現、信用卡還款、轉帳等。

「花唄」可透支 須實名認證

開通花唄需要打開手機的內地版本支付寶，再點擊「芝麻信用」，再同意開通花唄及設定密碼。使用前要在支付寶完成實名認證，人臉辨識及填寫職業及住址。用戶必須年滿18歲並且綁定手機號碼。滿足以上條件後，亦要獲得開通權限，並等待系統審核，系統會根據用戶支付寶帳戶的使用狀况、個人綜合狀况、芝麻信用分數等多方面評估，再決定能否開通花唄。

「有錢花」最低年息7.2厘

借唄、微粒貸、度小滿等為借貸平台，度小滿是百度金融旗下品牌，當中的「有錢花」是一種高額借貸電子平台，雖然平台標榜低息，不過最低年利率由7.2厘起，最高額度亦只有20萬元，借貸額度視乎申請人信貸評級。如果借款人按時還款，有機會提升個人評級及借貸額度。度小滿理財則是電子投資工具，用戶可以透過應用程式購買基金、各類型保險，以及高淨值客戶的理財產品。

總括而言，內地借貸、信用卡及理財產品眾多，但如果情况許可，還是建議使用香港的信用卡、借貸服務，畢竟息率較低，借貸額度亦較高，但就要留意不同香港銀行的還款方式。

[活在灣區]