騰訊首季經調整純利挫23% 手遊業務停滯 員工成本急增

【明報專訊】「股王」騰訊（0700）逐漸跌落神壇，集團首季度收入陷入停滯，經調整純利按年急跌22.9%至255.45億元（人民幣，下同），遜市場預期，跌幅不但是上市以來新高，且是首見「雙位數字」。上季成本急增蠶食利潤，是商業支付業績欠佳主因之一，據券商引述管理層表示，今年重點是控制成本及整頓非核心投資，並預告廣告及商業支付繼續疲弱，意味本季業績或難改弱勢。
首季業績再度令市場失望，騰訊美國預託證券（ADR）昨晚早段跌逾4%，集團大股東Naspers（NPN）及Prosus（PRX）股價早段亦跌約4%。
騰訊上季度收入幾乎沒有增長，按年僅升0.1%至1354.71億元 。其中受累於內地疫情、中央嚴控未成年人打機等因素，集團以遊戲為主的增值服務，收入僅升0.4%至727.38億元，其中本土市場遊戲收入下降1%至330億元；國際市場遊戲收入按年雖然升4%至106億元，但按季仍見近兩成跌幅。
騰訊總裁劉熾平昨於業績電話會議上稱，內地政府近月多番向行業釋放支持信息，又表示將科企監管常態化，惟中央把政策轉化為實際行動需時，故政策方向對集團的業務貢獻或有滯後。
內地遊戲版號上月起復批，惟未包括騰訊和網易（9999）等大型企業，集團戰略官James Mitchell認為，有關當局先「照顧」小型公司亦屬合理，相信騰訊未來將「榜上有名」。他又稱，內地重批遊戲版號對本土遊戲業務有正面幫助，將有利於更多產品發行，預計行業發展將逐步改善。國際市場遊戲方面，他形容團隊「沒有水晶球」，難預測遊戲產品表現，僅稱會推出更多高投入的遊戲。
中央此前先後整頓多個行業，影響騰訊網絡廣告收入，季內急跌17.6%至179.88億元。集團形容，由2021年第二季至今，廣告市場持續低迷，快速消費品、電子商務及旅遊等行業的廣告主大幅縮減廣告支出。James Mitchell預計，集團的廣告業務於今年下半年仍繼續受到影響，業務復蘇時間表有變。
瑞銀發表報告，指騰訊首季手遊業務大致符合該行預期，但廣告表現較預期差。該行引述騰訊管理層稱，廣告及商業支付在今季依然疲弱，並強調今年重點計劃是控制成本及「合理化（rationalize）」非核心業務。瑞銀認為，騰訊目前股價並未反映業務潛在下滑因素，相信股價或會受壓。