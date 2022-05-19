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聯營公司持股估值 較去年底縮水33%

【明報專訊】騰訊控股（0700）去年底起頻頻沽貨「減磅」。按集團最新披露，截至今年3月底止，騰訊持有聯營公司投資估值約4245.54億元（人民幣，下同），較去年底縮水33%或2101億元；當中涉及去年12月底分派逾千億元京東（9618）股份予股東，以及今年初減持新加坡遊戲及電商公司SEA（美：SE）約2.6%股權。

為聯營減值撥備70億

事實上，騰訊的投資組合持股不少是上市公司，包括美團（3690）、嗶哩嗶哩（9626）、快手（1024）及閱文（0772）等，當中以美團約19.31%股權、市值逾1800億元比重最大。騰訊今年首季錄得分佔聯營及合營公司虧損62.8億元，雖然較去年末季的虧損82.67億元有所收窄，但較去年同期的盈利淨額13.48億元大幅轉差。

騰訊首季度亦就旗下部分聯營公司作出約70億元減值撥備。集團解釋，部分是由於海外市場逐步解除防疫限制，用戶活動及消費普遍下行趨勢，導致部分遊戲行業的海外聯營公司的收入下滑。騰訊持股的SEA昨日亦公布季績，經營虧損擴大至4.98億美元，當中主要由於遊戲業務收入按季急挫。

持股SEA 上季經營虧損擴大

加上京東不再作為一家聯營公司的影響，以及確認交通出行服務領域的聯營公司的虧損，估計與持有滴滴出行（美：DIDI）約7.4%股權，而期內滴滴股價又再腰斬至2.5美元有關。