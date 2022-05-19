人行原貨幣政策司長孫國峰受查

無外調商業銀行 長期人行任職

貨幣政策司為研究、擬訂和實施貨幣政策調控的部門。內地傳媒指出，人行金融市場司司長鄒瀾已出任貨幣政策司司長。

不少金融系統官員或高層受查是與過去任職的企業有關，但孫國峰未曾外調至商業銀行，長期在人行任職。今年50歲的孫國峰，於1996年8月加入人行貨幣政策司出任幹部後，一直留在該部門升至副司長，他在2016年10月出任人行金融研究所所長，至2018年8月任人行貨幣政策司司長。

去年10月，中央巡視組完成對監管機構、銀行、保險等25家金融機構的巡視工作，及後內地多名金融系統高層和官員被調查，包括出任招商銀行（3968）行長歷時9年的田惠宇，在4月被指嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。田惠宇大學室友，福建省金融投資副總經理蔣雲明亦在同日受查。

另外，中國人壽（2628）董事長王濱今年1月被指嫌嚴重違紀違法接受調查，有內媒指是涉及他在中國太平（0966）和交通銀行（3328）時涉及洗黑錢行為。

今年亦有多名「一行兩會」監管機構官員受查，包括原任中證監投資者保護局一級巡視員曾長虹被指長期在證券發行審核關鍵崗位工作時，多次接受被監管對象款待、違規收受禮品禮金，4月被立案調查。人行今年被調查的官員，包括人行機關服務中心主任牟善剛和昆明中心行長楊小平。