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瑞銀高盛齊唱淡 料中國今年GDP難達標

【明報專訊】瑞銀將中國第二季經濟按季表現預期，由下跌1%擴大到至少下跌6%，按年增長則降至2%以下。該行首席經濟學家汪濤表示，雖然5月供應鏈擾動會逐漸改善，復工復產持續，但仍不足以推升全年增長達到政策目標的5.5%。另一大行高盛亦將今年中國經濟增長預測從4.5%下調至4%，料第二季只增1.5%，並表示全年增長預測已基於疫情基本得到控制、房地產市場改善以及政府增加基礎設施開支。

瑞銀料次季至少按季跌6%

汪濤表示，隨着內地新冠病毒疫情衝擊升溫，4月份經濟增長大幅走弱，就算預計5月份供應鏈擾動的情况會逐漸改善，復工復產持續進行，帶動投資和生產企穩反彈，加上政策支持有望加碼，但不足以推升全年增長實現政策目標。汪濤更估計，第二季度內地的經濟增幅降至只有2%以內。停工停產和貿易活動受限最嚴重的時期可能已經過去， 消費復蘇進程卻可能更為緩慢。該行預期內地經濟全年增長4.2%的預測，面臨顯著的下行壓力。

高盛全年預測下調至 4％

高盛的報告指出，4月份內地經濟的表現超乎地弱，房屋銷售不單按年大跌40%，信貸增幅亦只為市場預期一半水平，在結合4月份的經濟數據後，料今季內地經濟增長只有1.5%，較原先預期的4%低。儘管內地因為要控制疫情而付出顯著經濟代價，但是未見內地領導調減原先全年經濟增長要達到5.5%的目標水平。參照今年第二季度內地經濟受損的程度而言，並結合Omicron疫情持續、內地樓市受壓及俄烏戰事等因素影響（見圖），該行預期，全年內地經濟增幅會由原先預期的4.5%，下調至4%。