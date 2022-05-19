Burberry去年度經調整利潤升32%

集團整個財年收入為28.26億英鎊（約305.21億港元），按年增長20.6%。年內經營利潤錄5.43億英鎊（約57.6億港元），對比上個財年為5.21億英鎊。

疫情回穩 美營業額急升46%

按地區劃分，美國市場去年度營業額錄得6.96億英鎊，按年上升46%。與2019/2020財年相比，可比同店銷售增長達28%，跑贏各個主要市場。至於亞太地區年內銷售額按年升6%至12.76億英鎊，而與2019/2020財年相比當地可比同店銷售則錄得增長13%。值得留意的是，在疫情影響下，Burberry上季度內地可比同店銷售對比前一年度跌2%。

上季內地同店銷售按年跌2%

集團表示，目前仍維持中期業績收入可錄高個數增長，以及顯著利潤率增長指引；而未來業務走勢則取決於新冠疫情發展，以及中國內地消費力復蘇速度而定。集團又預期，按照5月6日匯率計算，相信今個財年收入及經調整經營利潤將會分別增加1.59億及9200萬英鎊匯兌收益。