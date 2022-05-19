moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

Burberry去年度經調整利潤升32%

【明報專訊】隨着各地新冠病毒疫情逐漸回穩，部分貴價產品銷售表現持續做好。英國奢侈品牌Burberry（英：BRBY）昨日公布，截至今年4月2日止財政年度，受惠整體零售可比同店銷售（Comparable Store Sales）增長18%，扭轉前一個財年跌勢，經調整經營利潤按年升32%至5.23億英鎊（約56.48億港元），全年派息每股47便士。

集團整個財年收入為28.26億英鎊（約305.21億港元），按年增長20.6%。年內經營利潤錄5.43億英鎊（約57.6億港元），對比上個財年為5.21億英鎊。

疫情回穩 美營業額急升46%

按地區劃分，美國市場去年度營業額錄得6.96億英鎊，按年上升46%。與2019/2020財年相比，可比同店銷售增長達28%，跑贏各個主要市場。至於亞太地區年內銷售額按年升6%至12.76億英鎊，而與2019/2020財年相比當地可比同店銷售則錄得增長13%。值得留意的是，在疫情影響下，Burberry上季度內地可比同店銷售對比前一年度跌2%。

上季內地同店銷售按年跌2%

集團表示，目前仍維持中期業績收入可錄高個數增長，以及顯著利潤率增長指引；而未來業務走勢則取決於新冠疫情發展，以及中國內地消費力復蘇速度而定。集團又預期，按照5月6日匯率計算，相信今個財年收入及經調整經營利潤將會分別增加1.59億及9200萬英鎊匯兌收益。