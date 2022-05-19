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綠債暗盤穿底 零售債券恐首見紅 分析︰債息抽升 機構投資者興趣減

標籤：經濟

【明報專訊】以往政府發行的零售債券一直被視為「另類派錢」，首日上市沽出通常可獲利，但首批綠色零售債券（4252）今日掛牌上市，昨日暗盤卻率先「見紅」，三大券商暗盤價齊齊跌穿100元面值，成為首隻暗盤「潛水」的零售債券。事實上，前兩年發行的iBond近日亦已跌穿面值。有分析指出，近期整體市場利率上升，環球債市受壓下較為波動，機構投資者對綠債自然興趣缺缺，估計短期內價格會於99元至101元區間徘徊。

明報記者 葉翠

首批綠債獲近49萬人申請，認購4手或以下全數配發，19萬人獲發5手。昨日輝立暗盤低見99.5元，收市報99.65元，跌0.35%，以每人最多抽中5手計，帳面蝕175元；富途及耀才的暗盤價則較高，分別曾高見102元及101元，但收市亦未能守住100元大關，同收報99.95元，跌0.05%。

3券商暗盤價齊跌穿100元面值

港府早於2月公布發行零售綠債，其後受礙疫情暫緩至上月重啟，並把保證回報由原來的2厘加至2.5厘，全期淨息最多可賺3750元。不過，這兩個月間債市風雲變色，環球債息已急升，在美國加息的背景下，美國10年期國債息率現時已在3厘水平徘徊，目前本港部分銀行的港元及美元定期存款亦高達2厘以上，直逼零售綠債的2.5厘保證回報（見另稿）。

翻查資料，歷來通脹掛鈎債券（iBond）暗盤及首日表現均向好，升幅介乎2.75%至6.7%（見表），引來不少散戶以即日沽貨為目標而認購，但求「執返幾百蚊」，而非長揸賺取利息。若今日掛牌收跌，將是歷來首隻首日見紅的政府零售債券。

大新銀行高級經濟師溫嘉煒表示，綠債暗盤價破發一來受環球債市影響，美國10年期國債孳息率抽升至3厘，綠債卻只有2.5厘，對機構投資者的吸引力相對較小。二來散戶不像以往一樣見到「水位」，在預期之後息率上升的情况下，寧願蝕少少先甩手。不過，他認為綠債的保證回報未至於太差，起碼較iBond理想。他又提到，雖然市場預期聯儲局會再加息，但美國10年期國債息近日有所回落，相信短期內息率的升幅不會太大，不會像年初至今債息急升一樣。

分析：若資金充裕可部署長線賺定息

富途分析師陳洛鈞表示，與通脹掛鈎的綠債至少享有2.5厘息率，即使價格破發，理應也不會出現顯著波動。他認為，若投資者一直持有綠債至到期，仍可獲得正回報，建議「先謀定而後動」，若資金充裕可部署長線賺取定息。