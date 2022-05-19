最少5家銀行港元定存年息逾2厘

招商永隆年息最高 24個月達2.3厘

目前以較長存期而言，最高年息為招商永隆，24個月期年利率為2.3厘，直逼零售綠債的2.5厘保證回報。起存額為50萬元。該行12個月存期的年利率亦有2.1厘。另外，星展、富邦及南商的12個月港元定存，年利率分別為2.2厘、2.1厘及2厘，起存額分別為5萬元、50萬元及10萬元。

工銀亞洲富邦美元定存年息達2.3厘

部分銀行的美元定期存款則較高，例如工銀亞洲同樣為388天存期的美元定存，較其港元定存高0.1厘，達2.3厘。富邦的美元定存最高亦有2.3厘。除美元存款外，人民幣的定存年息普遍更高，例如招商永隆、富邦及信銀國際的人民幣定存均高達2.8厘。不過，與綠債相比，承做人民幣定存或有較高的匯率風險。