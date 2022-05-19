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周焯華旗下太陽城凱升 「愛將」盧衍溢接手

標籤：經濟

【明報專訊】綽號「洗米華」的澳門富商周焯華去年底在澳門被捕，至今仍未有消息。據聯交所資料顯示，周焯華手上兩家上市公司太陽城集團（1383）及凱升控股（0102）控股權，上周五（13日）已易手至他昔日「愛將」、太陽城執董盧衍溢（前稱盧啟邦）手上，惟未有交易披露作價。

本報曾致電盧衍溢 惟未有接聽

太陽城及旗下凱升上周五申請停牌，截至昨晚暫未有公告交代。本報曾致電盧衍溢，惟他未有接聽。停牌前，太陽城及凱升分別收報0.056元及0.045元，市值分別約3.73億及2.03億元。

停牌前兩公司市值3.73億及2億

據聯交所資料顯示，周焯華及合作伙伴鄭丁港原來共同持有太陽城約74.85%股份，以及總值6.99億元可換股債券。根據買賣協議，周焯華及鄭丁港已將相關股份及可換股債券轉讓予盧衍溢，惟並未披露交易作價；而周焯華等原將股份抵押予聯合融資、新鴻基結構融資，質押即時解除，同時盧衍溢則將接手的太陽城股權連可換股債券，轉押予結好證券。

此外，由於太陽城在凱升持股69.66%，因此盧衍溢亦變相同時接手凱升控股權。以太陽城停牌前收市價計，假設不行使可換股債券換股權，盧衍溢接手太陽城股權連債券合共價值約9.79億元；倘以行使換股權計，兩者價值合共約3.85億元。

據網上資料，盧衍溢曾為內地電話製造商僑興集團旗下中電通信（CEC Telecom）高層，至2013年轉投周焯華旗下帝國金融（8029），其後陸續出任他旗下多家上市公司董事，被視為周焯華「愛將」；雖然業務上保持低調，但他曾在2017年5月遇襲惹來社會關注，當時他被刀手襲擊，最終在司機保護下獲救。