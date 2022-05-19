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一田：消費券帶動 4月超市百貨銷售升雙位數

標籤：經濟

【明報專訊】政府於上月初發放首輪電子消費券，加上限制社交距離等防疫措施陸續放寬，刺激超市、百貨等業務反彈。一田百貨行政總裁黃思麗表示，消費券發放後首兩個星期，整體生意額有明顯帶動，隨後則回復至以往水平，可見消費券確實有助改善市道氣氛，但僅屬短期幫助。

提及早前政府放寬晚市堂食等防疫令，黃思麗表示，超市分部營業額於放寬首日按年錄雙位數跌幅，但隨後未見明顯變化。她指一田今年首季整體銷售額按年錄得低單位數增長，當中主要由超市帶動；百貨收入則繼續下跌。不過，4月份超市及百貨等兩個分部，均按年錄得雙位數升幅，帶動一田今年首4個月銷售額較去年同期錄約6.5%升幅。

展望全年，黃思麗表示，環球經濟及疫情仍有不確定因素，故難以預測市况或生意額走勢。她表示，目前維持全年整體銷售額增長3%至4%預測，並預計毛利率或較去年輕微下跌，主要由於運輸、供應鏈等成本上漲，持續為經營帶來壓力。

運輸供應鏈成本漲 續成經營壓力

一田於2020年推出便利店品牌「KONBINI」，第二間位於天水圍分店將於明天（20日）開幕。黃思麗稱，品牌仍維持今年開設2至3間分店的目標，其中首選地區為新界及九龍；另外一田百貨於去年完成西環、大埔及荃灣等3間分店大規模翻新，今年未有翻新計劃，局部改善工程則會持續進行。