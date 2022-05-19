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企業收入跌 內銀不良貸款恐增 比例升至1.82% 銀保監強調仍在合理水平

【明報專訊】近期新冠病毒疫情衝擊內地消費、工業等行業，銀保監普惠金融部負責人毛紅軍（圖）昨日在國務院新聞辦記者會上表示，近期一些疫情影響嚴重地區和行業的小微企業，停工停產時間較長，經營收入不穩定，難以按期償還銀行貸款，銀行面臨一定不良貸款反彈壓力。不過她表示，目前內銀的不良貸款率為1.82%，保持在合理水平，與今年首季末比較，上升0.03個百分點，銀行運行保持穩健，有較強的風險抵禦能力。

促銀行合理地提供協助

市場關注小微企業貸款的信貸質素，截至今年4月底，銀行業普惠型小微企業貸款不良貸款率為2.18%，雖然與年初持平，但較今年首季末上升了0.11個百分點。毛紅軍表示，今年4月底普惠型小微企業貸款餘額按年增長21.64%至20.5萬億元人民幣，她指貸款快速增長下信用風險可控，當局要求銀行提升了解客戶能力，有效管控信用風險能力。

在紓緩小微企貸款困難方面，毛紅軍表示，疫情在多地發生，不少中小微企生產經營更為困難。特別在3月和4月，企業面對市場需求不足的問題，當局要求銀行繼續合理地以續貸、貸款展期、調整還款等方法提供協助，避免企業被抽貸和斷貸，銀行應實質判斷企業風險，不單就疫情因素下調貸款風險分類。

安永昨日公布中國上市銀行回顧及展望報告，去年42間上市內地銀行的不良貸款率，按年下降至1.37%（見圖1）。安永大中華區金融服務高增長市場主管合伙人許旭明表示，不良貸款率於首季續有改善，但次季開始受疫情影響而放緩。

去年銀行整體不良貸款率改善，但房地產企業不良貸款率反升0.91個百分點至2.62%，同時房企貸款增長明顯減速至1.51%（見圖2）。許旭明表示，房地產貸款風險整體仍可控，不過去年貸款增長減慢但不良貸款上升，銀行會在審批時更為審慎。

在政策促進地產行業健康發展，銀行未來會根據政策導向，從長遠角度妥善提供信貸支持。

息差料續收窄 全年收入有壓力

今年首季有24間銀行披露淨息差，其中17間較去年全年息差下降，只有6間上升。許旭明表示，內地經濟下行壓力增加，政府要求銀行降低中小企借貸成本，預期今年內銀息差收窄趨勢持續，加上信貸需求減弱，對內銀全年營業收入增長會有壓力。

明報記者 歐陽偉昉