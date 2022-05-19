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通脹憂慮增 美股三大指數早段挫

【明報專訊】繼沃爾瑪（美：WMT）之後，美國零售巨擘Target（美：TGT）也警告成本壓力上升，市場對通脹擔憂拖累美股早段再下挫。道指早段跌逾700點，標普500指數及納指跌逾2%。Target在截至4月底的第一財季，面對供應鏈受阻、燃料成本上漲，以及非必需品銷售低於預期的打擊，上季利潤大跌超過五成，跌至10.1億美元。經調整每股盈利2.19美元，遠低於分析師預期的3.07美元，其股價早段挫26%，跌至159美元，見52周新低。

Target重申收入預測，預期今年實現5%左右的增長，但沒有提供每股盈利預測。沃爾瑪上季亦因成本壓力等因素，令利潤大跌。沃爾瑪股價周二跌逾一成，觸及52周低位，昨早段再挫6%。其他零售股也受Target業績拖累而下滑。美國電器零售商百思買（Best Buy）（美：BBY）早段跌9%，折扣零售商Dollar Tree（美：DLTR） 早段跌15%，梅西百貨（Macy's）（美：M）早段跌7%。

全美汽油價首升穿每加侖4美元

部分市場人士指出，一些依賴家庭購買非必需品企業可能面臨挑戰，因為家庭將更多可支配收入用於購買食品和能源。美國汽車協會（AAA）數據顯示，全美所有州份的汽油價格升穿每加侖4美元，是歷來首次，周二平均價格達每加侖4.52美元創新高。研究機構Yardeni Research指出，美國家庭目前每年的汽油支出估計達5000美元，一年前為2800美元。此外，加拿大4月通脹亦按年升6.8%，創1991年1月以來新高，為加拿大央行繼續加息增添壓力。

（綜合報道）

[國際金融]