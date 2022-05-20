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Sandbox創辦人蕭逸：元宇宙雙向受益 經濟模式更平等

元宇宙（Metaverse）去年起成為全球科技熱話，愈來愈多本地或國際企業積極投入這個虛擬世界，不少更斥資買地，大展拳腳。到底這股數碼浪潮，對企業或一般人有何得益？元宇宙虛擬世界兩大龍頭之一Sandbox幕後推手、Animoca Brands聯合創辦人兼執行主席蕭逸認為，元宇宙保障了個人數碼產權，用家可從中獲利，回報甚至比真實世界更大。

有已在Sandbox買地的本地企業家表示，將建立虛擬音樂場館並舉辦虛擬音樂會，全力推動香港音樂事業的發展。

 

文：何雍怡

攝影：何耀勤、受訪者提供

 

 

創建新經濟機會 本港前景無限

Facebook去年末改名Meta，全力進軍元宇宙業務。然而在蕭逸眼中，它不是真正的元宇宙，因為它掌握了用家數據並以此獲利，用家卻沒有任何權和利，「Google、Facebook等公司就像中世紀的莊園主人，用家則是農奴，將時間和金錢投入到莊園主人的財產中，使他們變得富有。」他認為數據與石油一樣是寶貴的資源，既然用家是這種資源的生產者，便應該從中獲得回報。因此，元宇宙必須是去中心化和開放的，用家能藉着數碼產權（Digital Property Rights），尤其是個人數據的所有權，將當前的經濟模式升級為更可持續、更合乎道德和更公平的模式。

蕭逸以租樓和買樓為比喻，前者是你使用一些如Facebook的大公司或平台以及現有貨幣，後者則是使用去中心化的元宇宙和加密貨幣，「當你只是租樓時，對房子的用途非常有限，但你若買了樓，可將房子作居住、出租、抵押或出售等用途。」他相信元宇宙可以提供新的經濟機會和就業模式，甚至有潛力建構更美好的未來。

 

元宇宙及NFT可鞏固個人數據產權

蕭逸透露，Sandbox短期內會先將精力集中在遊戲上，因為遊戲玩家已經了解虛擬世界、虛擬物品和虛擬貨幣的概念，而長期目標是普及數碼產權，包括最重要的個人數據產權。他相信NFT將觸及每個行業，「說到底，NFT代表了永久且不可變的記錄和真實性證明，它可用於醫療記錄、財務記錄，或幾乎任何需要記錄保存的東西。」

 

Sandbox現已成為元宇宙的討論中心，發展至今，它不僅僅是一個遊戲或虛擬土地，亦代表了開放元宇宙可以實現的理想，它的成功為日後其他元宇宙鋪路。蕭逸預計Sandbox的用戶將增長至數以千萬計，所有人都可在真實和開放的元宇宙環境中互動。

 

虛擬土地較易獲利

香港人常說「買磚頭」保值，The Sandbox聯合創始人兼營運總監Sebastien Borget對虛擬土地同樣看好，甚至更勝一籌，「虛擬土地與現實世界中的房地產類似的概念，人們可在其中開展社交活動、舉辦虛擬音樂會或戲劇，唯一限制只有你的想像力。」在現實世界中開發或建立任何東西，都要花上幾個月甚至幾年的時間，然而Sandbox玩家可以在短短幾天甚至幾個小時內開發虛擬財產，而不需要特定知識操作開發工具，換言之任何人都可以快速創建和開發自己的內容，並將內容發放及全球，「在虛擬世界中，你的觀眾或受眾不再局限於本地，參與的人可以來自香港、韓國、美國、中國、日本、歐洲等地區，不再受物理定律的限制！」

愈來愈多國際品牌、大型公司及名人都加入Sandbox，Borget指銀行、零售、汽車、購物和商業服務等傳統行業相繼進駐，不僅為了開設虛擬零售店或銀行，而是尋求開發新方式來與用戶聯繫和互動。他相信隨着Web3的發展，愈來愈多社交活動將在元宇宙中進行。

Borget補充，團隊將繼續投資於Web3的生態系統，目標是在幾年內推動一個真正開放的元宇宙，用戶可以在其中擁有和控制他們的資產和個人數據，並將Sandbox擴展到遊戲之外。

 

香港有望成元宇宙領航人

被問到NFT、元宇宙在香港的發展前景，蕭逸對此非常樂觀：「香港一直以來都能非常迅速地接受及適應創新科技，本地人均手機普及率超過1部，位居世界前數位。香港開始了研發NFT和元宇宙的行列，而且在消費層面的參與度很高，包括畫廊售賣NFT，人們購買『Bored Ape』NFT，以及在Sandbox上買地等，因此香港有機會在元宇宙發展中扮演領導角色。」

 

進駐Sandbox建虛擬紅館 推NFT助本地音樂人

在Sandbox買地的香港公司和名人不少，其中科學園科培網絡榮譽會長鄒健宏（Kenneth）早已於去年在Sandbox買了地，希望藉此推動本港音樂發展。

 

元宇宙興起 「疫」境見曙光

Kenneth在2008年創立科技公司iMusic Tech，一直研發音樂科技，亦熟悉本港的音樂市場，見證過去兩年整個市場因疫情導致的慘况，例如台前幕後人員都停工。雖然不少歌手曾辦過網上演唱會，但都是在YouTube免費平台上播放，表演者和團隊的收入不夠餬口。元宇宙的出現令Kenneth從中看到對音樂行業的曙光和商機。

他相信音樂科技這一行業永遠有其存在價值，「蘋果公司也是因為iPod的出現而重新彈起，我相信音樂有很大發展潛力。不過在入行之後就發現歌手在唱片公司裏有很多限制，這個行業較封閉，如何讓更多人參與其中，便是靠科技的突破，例如8、9年前串流技術開始興起，每月只需付數十元便可聽幾十萬首歌，這便是一個突破，證明科技的發展可以衝擊此行業。」

Kenneth認為區塊鏈（Blockchain）可在音樂世界帶出新的改變，知道Sandbox開賣土地時，便膽粗粗地買下了12乘12大的虛擬土地，希望可在其中建立虛擬音樂場館，發展音樂技術，將來可以跟不同音樂人及唱片公司合辦虛擬音樂會，至於規模，他說：「至少要容納到麥花臣球場的人數，當然希望能達到紅館的大小，這樣才能有Noise。」

 

現實世界結合元宇宙 增歌手觀眾互動感

Kenneth強調，在元宇宙舉行演唱會，是虛擬世界和現實世界的配合，與現時直播或普通串流等單向形式的演唱會不同，希望增加互動性。因此團隊研發的耳機，不是單純的播放聲音，還可以讓觀眾即使身在家中，亦能與表演者甚至其他觀眾互動，仿如置身同一空間。他說：「耳機讓觀眾收聽演唱會的同時可給予Feedback，歌手在Studio內會知道觀眾的反應，可以叫『觀塘的朋友起身郁下！』或者『屯門的朋友一齊唱！』，這就是Web3.0。」

 

NFT可成歌手日後收入來源

不過，單單增加表演者與觀眾之間的互動，是否就能確保人們願意花費去聽網上音樂會？Kenneth認為，配合NFT買賣便可保障表演者的收入。他解釋：「歌手在平台發佈NFT和新歌，歌迷預先認購NFT，令歌曲在未發佈之前已有支持者，從而加強推廣歌曲，歌曲愈多播放量，歌手便能收取愈多License Fee，透過版稅收入抽取分成。NFT亦可以作為音樂會的門票，令到歌手有收益。」

 

本地已進駐Sandbox名人及企業（截至2022年5月）

鄭志剛 興建創新中心，其中一個主要地標大灣區館 (GBA Pavilion)，將展示大灣區創業公司的成果和成就
芝麻羔 建造一個虛擬幻想公園 Dreamergo World，將展示芝麻羔插畫藝術作品
英皇娛樂集團 為歌手張敬軒製作獨一無二的虛擬社區「Hinsland」，舉行演唱會、跟粉絲互動和玩遊戲
《南華早報》 通過和本土遊戲工作室及創作者的合作，重現「九龍寨城」和「天星小輪」等富本土特色的地標和文物
港鐵 參考現實鐵路環境並加入遊戲元素，建設虛擬車站及鐵路博物館
富豪酒店集團 建設首個綠色都市，提倡大眾支持環保選擇，培育可持續社區以支持循環經濟
星之谷按揭轉介 建立首個「元宇宙按揭村」，定期舉辦不同的樓市、按揭及海外樓盤展覽及講座
海洋公園 展示娛樂體驗可如何透過NFT及play-to-earn模式，吸引和獎勵來自本地及世界各地的訪客
新鴻基公司 興建XL ESTATE，舉辦投資者活動、展覽、私人派對和演出等
羅兵咸永道香港 建立生態系統，為不熟悉 Web 3.0 的公司和品牌提供建議
渣打香港 旨在為客戶試驗及建立新的體驗，以及把本地體育和藝術群體帶入元宇宙
滙豐銀行 計劃提供與全球金融服務和體育社區互動的機會
Gameone 建構一個名為Gameone City的元宇宙，將開展一段跨越古代世界到未來奇幻的冒險，為玩家帶來全新視野
Chord Hero 建立展覽場地展示並販售由現實世界學生動手繪製的數位化Ukulele NFT，以促進香港的藝術教育發展
優孚奧學校 為本地辦學機構在 The Sandbox 中開展虛擬典禮、藝術展覽、音樂會和展覽會等
EVI Services Limited (EVI) 創建虛擬圖書館和數碼藝術展覽廳，設計課程和角色扮演遊戲，及舉辦競賽活動等，為學生帶來教育與娛樂並重的嶄新體驗
Tatler Asia 與M+博物館合辦的首個元宇宙舞會，以及匯集塑造亞洲未來的年輕領袖的 Gen.T 高峰會
馮德倫和舒淇 將在傳統與現代之間架起橋樑，為觀眾提供身臨其境的體驗，向香港經典電影致敬
《小朋友齊打交 (LF2)》 創建最強虛擬樂園Little Fighter，將是一個分為四個不同階段的虛擬世界：九龍城、忍者村、冰火島和邪惡城堡