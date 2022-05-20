綠債首日上市破發 沽貨者全損手

成交低 大部分投資者選持貨

前一天，幾家主要券商的綠債暗盤已錄輕微下跌，昨日開市微跌至99.95元，已屬全日高位。全日最低見99.55元，部分銀行的OTC參考價格更是99.45元。綠債最終微跌0.3%，計及此前8期iBond，綠債是政府發行可作二手交易的零售債券以來，首日表現最差的一批。

若單計在港交所買賣的部分，成交疏落，全日成交量1290萬份，即約12.9萬手，成交額12.86億元，是第三期iBond以來最低，成交量佔發行規模的比例只有6.45%，更是第一期iBond以來最低（見表），反映價格下跌令投資者買賣意欲減。

在此之前，首日表現最差的是2020年發行的第7期iBond（4239），首日僅升2.75%。該iBond在上市半年後曾升至104元水平，其於2023年到期，至今仍有交易，昨收報99.55元，同樣低於票面值。

分析：利率環境有變 機構減認購

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示出，現在利率環境與去年iBond發行時不同，去年政府3年期供機構投資者認購債券的年息為0.36厘，機構投資者在二手市場以溢價購買2厘利率的iBond仍有利可圖，不過今年4月政府的機構投資者債券年息已有1.79厘，綠債利率在二手市場吸引力不夠，因此減少了機構投資者認購。熊麗萍認為現時買入綠債加上手續費，只是與面值差不多，在股市下挫的市况下，可以作為收息資產放在投資組合。即使及後銀行定存利率或進一步上升，她認為較長期的定存也較難提供2.5厘的利率；對於原來短炒的投資者，她不預期綠債會升至101元以上水平，因此可改為持有收息或止損離場。