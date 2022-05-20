中小銀行加息吸存款 富邦12個月見2.4厘

華僑永亨銀行亦推出2厘以上的定存優惠，該行的優惠適用於在該行認購綠債的客戶，12個月定存年息達2.3厘，6個月則為1.38厘，起存額為5萬元。

計及新加入戰團的華僑永亨，目前有最少6家銀行的港元定存年息達到2厘水平，除最高的富邦外，招商永隆24個月及12個月利率分別為2.3厘及2.1厘。工銀工洲及星展均為最高2.2厘，存期分別是388天及12個月。南商則為2厘。

富邦銀行亦同時推出高息美元定存，起存額等值為50萬港元或以上，12個月利息可達2.6厘。

近日港元拆息向上，與樓按相關的1個月HIBOR（香港銀行同業拆息）昨日微升至0.186厘，3個月、6個月及12個月HIBOR均按日錄得升幅，其中12個月HIBOR已升至2.6厘。