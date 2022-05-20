moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

美股急瀉拖累 恒指挫523點

【明報專訊】重磅股騰訊控股（0700）季績差過市場預期，加上隔晚美股零售股盈利倒退，市場擔心公司成本終不能轉嫁至客戶，收窄盈利空間，引發隔晚道指急挫1164點，恒指在內外夾擊下，昨日低開500點跌穿20天線（20,310點），全日於低位徘徊，收市報20,120點，跌2.54%或523點，險守10天線（20,085點），主板成交1211億元。

北水撈貨 港股通淨流入53億

港股持續受外圍拖累，分析認為港股雖然不會跟足跌幅，但令市場氣氛看淡，加上資金從港元套現，恒指或會下試19,000點水平。

國指昨日收報6899點，跌2.68%，科指再次未能突破50天線，昨日收報4090點，跌3.98%。科指成分股以阿里巴巴（9988）跌幅最大，昨跌7.39%。騰訊績後跌6.51%，昨日有17.23億元北水透過港股通買入；美團（3690）跌3.78%，有6.42億元北水淨流入。總計昨日港股通淨流入53.29億元。

市場擔心美國經濟衰退風險上升，創科實業（0669）跌7.46%，為表現最差藍籌，申洲國際（2313）亦跌6.18%。10年期美國國債息跌穿2.8厘，銀行股偏弱，中銀香港（2388）跌2.03%，匯豐控股（0005）跌1.65%。

市場對美股後市看淡，駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，港股去年先於美股調整，跌幅不會如美股大。不過，海外資金需從流動性高的港股市場套現，加上外圍下跌影響港股投資氣氛，後市難免續受影響。港元兌美元昨日回穩至7.847，不過她指美元再回升拖低港元和人民幣，帶動資金流出港元，會為港股帶來潛在不利因素，預期恒指及後或續下試19,000點。

分析料恒指下試19000點

對於科技股，她不認為一面倒看淡，因為短期內政府若公布完成科技企業整治的具體政策，將刺激科技股向上。