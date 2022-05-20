美股急瀉拖累 恒指挫523點

北水撈貨 港股通淨流入53億

港股持續受外圍拖累，分析認為港股雖然不會跟足跌幅，但令市場氣氛看淡，加上資金從港元套現，恒指或會下試19,000點水平。

國指昨日收報6899點，跌2.68%，科指再次未能突破50天線，昨日收報4090點，跌3.98%。科指成分股以阿里巴巴（9988）跌幅最大，昨跌7.39%。騰訊績後跌6.51%，昨日有17.23億元北水透過港股通買入；美團（3690）跌3.78%，有6.42億元北水淨流入。總計昨日港股通淨流入53.29億元。

市場擔心美國經濟衰退風險上升，創科實業（0669）跌7.46%，為表現最差藍籌，申洲國際（2313）亦跌6.18%。10年期美國國債息跌穿2.8厘，銀行股偏弱，中銀香港（2388）跌2.03%，匯豐控股（0005）跌1.65%。

市場對美股後市看淡，駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，港股去年先於美股調整，跌幅不會如美股大。不過，海外資金需從流動性高的港股市場套現，加上外圍下跌影響港股投資氣氛，後市難免續受影響。港元兌美元昨日回穩至7.847，不過她指美元再回升拖低港元和人民幣，帶動資金流出港元，會為港股帶來潛在不利因素，預期恒指及後或續下試19,000點。

分析料恒指下試19000點

對於科技股，她不認為一面倒看淡，因為短期內政府若公布完成科技企業整治的具體政策，將刺激科技股向上。